Concello y Refugio llaman a la adopción responsable ante el aumento del abandono animal

El Concello de Cambados y el Refugio de Animales presentaron ayer una nueva campaña contra el abandono de mascotas y en favor de las adopciones responsables. Lo hacen en respuesta al aumento de casos de abandono que han detectado en los últimos meses. En lo que va de año, la Protectora ha recogido más de 317 animales, cifras muy superiores a las del año anterior y que amenazan con superar los 400 casos hasta final de 2021.









“Non son un xoguete”





El concejal Samuel Lago y la presidenta del Refugio, Olga Costa, recordaban ayer la importancia de adoptar perros y gatos frente a su compra. Pero, además, las adopciones deben ser “responsables”, porque también crecen los casos de personas que han adoptado animales y que luego los abandonan.



“Non son un xoguete, nin algo de usar e tirar”, evidenciaban ayer. Afrontar un trabajo de cuidado que a priori parecía menor y del que solo luego se toma conciencia de su magnitud es una causa frecuente en los casos de abandono, explican. Porque el Refugio lucha también contra quienes adoptan un perro para tenerlo atado de por vida o solo en una finca. Eso no vale, replica Costa, que explica que en el Refugio pasean todos los días. O la situación del animal mejora en su nueva casa o, si no, no procede la adopción. Por ello, antes de dar el paso, “hai que pensalo ben e ser responsables”. Y, por ello, el Refugio no solo mantiene si no que actualiza el cuestionario previo a cada adoptante, para buscar el animal que mejor se adapte al perfil de la familia aspirante.



Eso sí, los beneficios de tener mascota superan con creces las dificultades: “O afecto, o cariño”, el ejercicio, el aumento de las relaciones sociales y hasta la disminución del estrés están más que comprobados por quienes tienen algún animal de compañía a su lado. Hay 47 perros esperando hogar en el Refugio y decenas de gatos en casas de acogida.