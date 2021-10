Joe Dante | “Es necesario un lugar para ver cine más allá de la pantalla del ordenador”

Vilagarcía es estos días el lugar idóneo para los amantes del cine y para los que todavía se emocionan recordando las buenas películas de los 80. El director y productor de los archiconocidos “Gremlins”, Joe Dante, desembarcó en la ciudad dándole un impulso internacional al Festival do Imaxinario Curtas. Mañana participará en la gala de entrega de premios en el Auditorio, pero ayer visitó el Concello para dejar su impronta en el libro de visitas y ser recibido por el alcalde, que le entregó la insignia de Vilagarcía. “Allá donde vaya o me inviten iré y mostraré con orgullo esta insignia”, explicaba Dante. Con una fina ironía reconoció que todavía no había tenido tiempo a ver demasiado la ciudad, aunque destacó la pega de “la lluvia, que ya sabéis que a los Gremlins non les gusta la lluvia”.



El director estadounidense aplaudió la celebración de un festival de las características de Curtas e hizo una reflexión muy acorde con el auge de las plataformas digitales a la hora de ver cine y series. “Es importante que exista un lugar en el que ver buen cine más allá de la pantalla de un ordenador”, recalcó.



La visita de Joe Dante revivió los recuerdos de aquellos que eran niños cuando en la pantalla del Fantasio -entre otras- se proyectaban las imágenes de los Gremlins. Entre esos niños, el ahora alcalde de la ciudad Alberto Varela. “Eu teño unha anécdota con esa película. Fora a vela ao cine con meus pais e con meu irmán, que era catro anos máis pequeno ca min. Recordo que meu irmán tivo que saír da sala porque os Gremlins lle deran medo e eu quedárame alí moi impresionado coa película”, relató el regidor.



En todo caso Joe Dante es solo uno de los cientos de atractivos con los que cuenta la edición del Curtas de este año. De hecho hoy se inaugura la Feira de Artesanía e de Obxectos curiosos que, por culpa de la lluvia, se traslada a la Praza da Peixería. El horario es el mismo que ya se había establecido: de 11 de la mañana a tres de la tarde y de cinco a nueve. El público que acuda al lugar tendrá la oportunidad de ver todo tipo de objetos relacionados con la temática del festival.



No es la única actividad paralela a las proyecciones que se hará hoy. El programa de radio online “Carne cruda” se emitirá desde el Auditorio. El programa dirigido por Javier Gallego arrancará a las ocho de la tarde y podrá ser seguido en directo por el público con reserva de entrada previa en curtas.org.