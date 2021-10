Recriminan que Ruiz no paralice obras en el cementerio de Carreira pese a advertirle de su ilegalidad

Dueños de nichos en el cementerio de Carreira y Aguiño recriminan al Concello de Ribeira y a su alcalde que no se paralizasen, ni tan siquiera de manera cautelar, las obras en ese recinto pese a las advertencias que le hicieron de que esos trabajos no se ajustaban a la legalidad, e insisten en que la “pasividade” ha definido la actuación municipal en este asunto. Esos afectados señalan que el Ayuntamiento permitió que se siguieran ejecutando esas, pese a que tiene competencias para impedir que continuasen, “pero usou a consigna do ‘ti vai facendo’, pese a que desde o primeiro momento lle dixemos que eran ilegais. Pero os seus responsables non fixeron máis que dicir, aínda que só de palabra, que todo estaba correcto, e incluso sostiveron que eran obras menores cando son maiores”.



Recordaron que el 27 de octubre del año pasado presentaron un escrito de denuncia, con alegaciones, para que se ordenase la inmediata visita de inspección del lugar por parte de los técnicos del Ayuntamiento y la apertura del correspondiente expediente sancionador y de reposición de la legalidad urbanística, además de que se acordase la inmediata paralización de esas obras. Meses después, el pasado 4 de marzo, presentaron de nuevo un escrito, acompañado de un informe técnico, para reiterar esas peticiones, pero señalaron que “non se fixo nada máis que darlle traslado a Patrimonio da denuncia urbanística que interpuxemos e, a instancias de dito departamento autonómico, mandar ao arquitecto municipal a visitar a obra para emitir un informe, que nos deu a razón ratificando que non se axustaba á memoria técnica valorada presentada polo promotor para obter a licencia. Non nos consta que lle mandasen algo ao Arzobispado e á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU)”, precisaron.



De igual modo, dicen sentirse impotentes pues, pese a que ahora desde el Concello les están dando la razón respecto a su denuncia, “non fan nada”. Subrayaron que ante esa situación se vieron obligados a recurrir a la vía judicial, presentando un recurso contencioso-administrativo, ante el temor de que su denuncia urbanística cayese en saco roto.