La Praza de Fefiñáns recupera su condición de mercado con el mayor de flores de la comarca

Cambados abrió ayer el “maior mercado das flores da comarca”. Son 20 puestos, dos menos que el año pasado, pero en una gran carpa común, de 700 metros cuadrados, que permanecerá abierta de 9 a 21 horas hasta la noche del domingo. Tres días para poder comprar ramos y arreglos de todo tipo para los cementerios. Y una ubicación nueva para este evento, que ayer, tras las críticas del BNG, defendió el concejal Xurxo Charlín.









La ubicación





Charlín destacó que, como cada año desde que hace cinco alumbró esa idea, la ubicación, el horario y la organización se hace al dictado de lo que plantean las vendedoras, con quienes hay siempre reuniones previas.



Además, sobre la pasada ubicación en la nave José Peña, recuerda que, ante la posición de Portos de Galicia, supondría ahora tener que abonar 50.000 euros anuales, un coste que el Concello prefiere ahorrar y destinar a otras cosas. Charlín señala que el coste de la carpa actual, en realidad, lo cubren las propias floristas con las tasas que pagan al Ayuntamiento. Y también defendió que, “como partido nacionalista que somos”, buscan “tirar polas tradicións do noso pobo”. “Isto foi durante cen anos a Praza do mercado e non está mal que volva a selo, aínda que sexa unha fin de semana”. En cualquier caso, el lugar da comodidad a vendedoras y compradores: Cobijo contra el mal tiempo, zona de estacionamiento en Rosalía de Castro y de parada rápida de quince minutos en la Avenida de Vilagarcía.