El Cortegada recibe al mejor Arxil “de los últimos años”

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde al Arxil en el derbi provincial de la Liga Femenina 2 a partir de las 19.30 horas. Llega a Fontecarmoa el líder, ya que las pontevedresas llevan pleno de victorias tras el primer mes de competición.



“Tienen su mejor equipo de los últimos años”, reconoce el técnico local Javi Nogueira. “Acertaron con los fichajes”. Continúa de las temporadas anteriores la norteamericana Heather Forster (más de 11 puntos y 7 rebotes de media en lo que va de liga), “la otra americana que trajeron tiene muy buena pinta”. Se trata de Ruth Adams, una exterior que viene de anotar 17 puntos ante Rosalía. Precisamente del cuadro santiagués incorporaron a la joven Nerea Liste (18 años), que está en 11,5 puntos y 12 rebotes de media.



Es por eso que Nogueira destaca el potencial en el juego interior del equipo que entrena Mayte Méndez, en el que la serbia Dunja Buzadzin y las nacionales María Lago y Carla Fernández son otras de las piezas importantes. “Su peligro viene por dentro, tienen una pareja interior que se desbloquea muy bien y dominan el rebote, además juegan bien entre ellas. Son un equipo muy compensado, si van 4-0 por algo es”.



Al técnico del Cortegada le preocupa la posible humedad en el pabellón, “esperemos que la pista esté bien”, comentaba ayer. Nogueira considera fundamental “dominar el rebote e imponer nuestro ritmo”, dos claves que les está costando llevar a cabo de forma constante de momento. “Si jugamos a pocos puntos va a estar difícil, no podemos jugar al ritmo de Arxil, Lanzarote o Córdoba, tenemos que imponer el nuestro y además los puntos tienen que venir de dentro y de fuera, no puede anotar siempre la misma”.



Se espera un gran ambiente en el derbi dado el buen inicio de liga del Arxil, que en liga lleva cinco derrotas consecutivas con las vilagarcianas. “Seguro que de Pontevedra viene bastante gente, aunque a mí lo único que me preocupa es que la pista esté bien, que no sea como el partido de Córdoba que jugamos con limitaciones, para eso prefiero que se aplace o que nos lleven a otro lado”, comenta Nogueira, consiciente de que “si hay humedad, cuanta más gente esté en el pabellón será peor”.l