“The sadness” se alza con el premio al mejor largo y “Dores” gana en documental

El largometraje de terror “The Sadness”, dirigida por el canadiense Rob Jabbaz se lleva el premio al mejor largometraje fantástico en la sección oficial del Festival do Imaxinario Curtas 2021. El premio evidencia el alcance internacional de una cita que se ha convertido ya en todo un referente no solo en la capital arousana, sino también fuera de sus fronteras. En esta misma categoría hubo una mención especial del jurado para “The spine of night”, otra película del género del terror dirigida por Phiip Gelatt y Morgan Galen King.



En todo caso el festival también ha sabido ver los talentos locales y, en la categoría de Mejor Documental el premio se queda en Vilagarcía con la pieza “Dores”, de la joven Coral Piñeiro.







El público votó por “Jacinto”, de Javi Camino, como el mejor largometraje de los presentados al concurso







El mejor cortometraje fantástico fue para “Tío”, de Juan Medina. El Curtas también destaca la categoría de animación y en esta el galardón se fue para “Unnecessary things”, de Dmytro Lisenbart.



Xanti Rodríguez consiguió por su parte el mayor reconocimiento del jurado del festival vilagarciano como mejor director.



En la sección oficial Fantástica Latinoamericana las películas distinguidas son “Nocturna, la noche del hombre grande”, de Gonzalo Calzada y la mención especial del jurado fue para la dirección de Gonzalo Calzada y la actuación de Pepe Soriano y Marilú Marini.









Otros géneros





Además de “Dores”, en la categoría de documental, el Festival do Imaxinario también reparte galardones en el mejor corto, que fue para “Votamos”, de Santiago Requejo. En la sección transversal “Feito en Galicia” el premio del jurado fue para el corto “La metafísica del asesino”, de Rubén Médez y el premio al mejor director en esta misma modalidad para Sergio Pereda por “Sombra do mar”.



En la sección oficial de Videoarte el Premio Roberto Camba a la mejor obra recayó en esta edición en “Le voyage dans la lune”, de Rotem Tsulker.



El público, como ocurre cada año, también ha tenido voz y voto a la hora de elegir las mejores propuestas que se presentaron a un certamen audiovisual que es de los más antiguos de Galicia. Así pues los espectadores eligieron como mejor largometraje a “Jacinto”, de Javi Camino. En cuanto al mejor corto se lo dieron a “O que queda de nós”, de Miguel Gómez Abad.



El Festival do Imaxinario culminó ayer después de dos semanas cargado de proyecciones, conferencias temáticas, visitas, y actividades paralelas, así como varias exposiciones tanto en el Auditorio Municipal como en el Salón García que todavía pueden visitarse hasta finales de mes.



Decenas de personas participaron en las diferentes propuestas de un certamen audiovisual que se ha reconvertido en los últimos años y que solo puede crecer. De hecho su proyección internacional y temática está más que evidenciada.