Regresan las verbenas y La Fórmula de Peke estrena equipo

En el mundo artístico a Antonio Moreira todo el mundo lo conoce como “Peke”. Él es el alma mater de la orquesta vilagarciana La Fórmula, que vuelve a los escenarios tras dos años negros para el ocio marcados por la pandemia del coronavirus. Su estreno, el próximo domingo 7 a las cinco de la tarde en el Auditorio Abanca de Pontevedra. Ilusión. Mucha. “Estamos con moitas ganas, agora si, pero recoñezo que en todo este tempo estiven a punto de renderme”, señala el artista. Y es que la pandemia ha dejado importantes secuelas en el mundo de la hostelería, del comercio y en especial en el de la cultura y el ocio. “Os bares aínda puideron traballar, mal que ben, nós estivemos totalmente parados e vendidos como sector”, explica Peke.



La situación de emergencia sanitaria y, sobre todo la incertidumbre de lo que iba a pasar a corto y medio plazo, llevó a muchos de los componentes de La Fórmula a buscarse la vida. “Cando foi o estado de alarma en marzo de 2020 nós pensabamos -imaxino que coma moita xente- que non ía ser para tanto. Era o inicio de tempada e pensabamos que ía ser só cuestión de meses. Está claro que nos equivocamos”, señala. “Quedamos totalmente tirados, sen ERTE e sen axudas”, explica.







“Na presentación dos compoñentes a xente vaise emocionar e vai haber sorpresas. Nós pola nosa parte estamos moi necesitados de aplausos do público”







Esto llevó a muchos de los artistas y músicos que conformaban la orquesta a “traballar de diferentes cousas para poder seguir tirando”. Peke apostó por abrir un negocio de eventos en Vilagarcía y otros “pois no que podían, en fábricas, en supermercados, no que lles ía aparecendo moi diferente ao mundo da música”. Gran conocedor del mundo de la verbena Peke reconoce que la pandemia del coronavirus se ha llevado “a moitas orquestras por diante, e tamén a moitos músicos”.



Él mismo, ante la incertidumbre y teniendo en cuenta que en su negocio recién montado “vaime ben”, se planteó dejarlo todo.



“Se volvo aos escenarios e se La Fórmula volve é polo apoio dos meus fans. Iso téñoo clarísimo. Son eles os que me empuxan a seguir adiante”. Y es que el artista de la orquesta vilagarciana considera que “hai tres puntales na verbena galega que son Lito da Panorama, Blas o da París e Peke o da Fórmula”.









Volver a activarse





De momento los 28 componentes de esta orquesta no se han reunido para ensayar en la nave de Rubiáns, su segunda casa después de los escenarios de todo Galicia. “O domingo presentamos o novo equipo e empezaremos a ensaiar e a preparalo todo en xaneiro e febreiro, dado que a primeira actuación da xira é o 1 de marzo de 2022. Por iso decimos que, en realidade, é certo iso de que imos estar dous anos parados”, explica.



Y es que relanzar una orquesta después de todo este tiempo no es fácil. “Temos que preparar o repertorio, o vestiario, as coreografías, ensaiar todo ben. Iso leva moito traballo e traballo moi intenso”, reconoce.



La decisión de volver a los escenarios empezó a fraguarse en el momento en que “vimos que o 70 % da poboación estaba xa vacinada e que despois xa se estaba anunciando que o ocio nocturno abría, como ocorreu”.



Teléfono en mano intentó reconstruir un equipo del que prefiere no decir todavía nada. “Hai sorpresas. Hai xente de antes e xente nova. Penso que a presentación vai ser moi emocionante”, indica Moreira. De hecho después de un verano en el que “apenas xiraron dúas ou tres orquestras” ve que “hai ganas de que isto volva, de feito o meu teléfono non para de soar”. La mayoría llamadas de agentes o de comisiones de fiestas. “Elas son as que manteñen a este sector en Galicia. Son elas as que apostan por manter as orquestras vivas e as que fan que poidamos volver ao escenario despois destes meses tan difíciles”, apunta.



Este pasado verano hubo concellos que apostaron por incluir verbenas en sus programaciones. “Foron moi poucos. Dende logo se todas as orquestras estiveramos en activo non chegarían as actuacións que se fixeron para todas. Iso está máis que claro. Manter unha orquestra de gran formato é algo moi costoso, daí que practicamente todas parasen”.



Ahora que los nubarrones más grandes parecen haber pasado La Fórmula vuelve para dar guerra sobre el escenario. De hecho Peke reconoce que “queremos a calor do público porque estamos moi necesitados dos aplausos, a verdade”. Las verbenas pues, están de vuelta.