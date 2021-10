Oportunidad desaprovechada en Palencia contra 10

Empate amargo del Arosa ayer en Palencia en un partido en el que jugó en superioridad numérica durante ochenta minutos por la expulsión de Vivito, que llegó después de que marcara el 1-0 Bueno. El Arosa contra diez no estuvo mal en la primera parte, de hecho logró empatar justo antes del descanso a la salida de un córner con un cabezazo de Lusimi, pero en la segunda fue incapaz de controlar un partido que pudo caer de cualquier lado porque los locales asumieron riesgos lejos de acumular jugadores cerca de su área. La gran oportunidad perdida para sumar una victoria mete al Arosa por primera vez en lo que va de temporada en puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que su rival de ayer, que acabó muy enfadado con el arbitraje del asturiano García Riesgo.



En la Nueva Balastera, un gran estadio con capacidad para ocho mil espectadores, Jorge Otero introdujo dos cambios en el once respecto al partido de Avilés. Pedro García ocupó el sitio en la medular del lesionado Alberto Martín, mientras que el Arosa volvió a su dibujo más habitual con una línea de cuatro por detrás del punta, con Mon en la alineación por dentro y Luis Nuño en la izquierda.



El partido empezó con un susto en el primer resbalón de Ross, que tuvo bastantes problemas para mantener la vertical y medir los balones largos a sus espalda de inicio. El centro de Erik lo atrapó Táboas. El Arosa se aproximó al área palentina a balón parado. Lanzó la falta lateral Mon y acabó marcando Nuño, pero la acción estaba anulada por fuera de juego. También a la salida de un córner tuvo el Cristo Atlético su primera gran ocasión. El remate desde el vértice del área de castigo de Adri lo sacó de la escuadra Manu Táboas con una gran intervención.



El equipo local encontró el gol antes del cuarto de hora en una transición con balón largo desde la defensa, sorteando la presión avanzada que intentó hacer de inicio el Arosa. La acción comenzó en la derecha, con nuevo resbalón de Ross, y finalizó con llegada desde segunda línea de Javi Bueno por el carril del siete. Bueno marcó con un gran disparo a colocar desde la frontal.



El Arosa se recuperó del varapalo merced a un error de bulto del ex del Arzúa Vivito, que vio la segunda amarilla mediada la primera parte cuando llegó muy tarde a un balón dividido cortado por Piay, al que arrolló. El árbitro, que desde el principio puso el listón de las amarillas muy bajo, no dudó en mostrarle la segunda pese a las protestas locales.



Contra diez el Arosa tomó la iniciativa en el juego. Empezó a generar llegadas y metió en su campo a los locales. Comenzaron a percutir por banda derecha Javi Fontán y Julio, cuyo centro no culminó Luis Nuño, tras hacer un control con la cabeza en el área. La primera opción clara del Arosa la tuvo Luismi, en un buen desmarque por dentro, pero su lanzamiento a media altura lo rechazó el portero Dani.



El Arosa siguió dominando pese a quedarse durante unos minutos también con diez por la lesión de Piay, por esguince de tobillo. El joven defensa no pudo seguir y Jorge Otero dio entrada a Pablo Porrúa a cinco minutos del descanso, retrasando a Pedro García al centro de la defensa. El Arosa siguió llegando, pero se mostraba muy inocente el Arosa en sus finalizaciones, con remates con poca convicción. Pero en el tiempo de aumento de la primera parte encontró el gol a balón parado en un córner. Lanzó Mon con la zurda desde la derecha un gran envío que cabeceó de forma inapelable Luismi entrando en carrera al primer palo. El delantero vigués, enrachado, mojó por tercer partido consecutivo, mientras desde la grada el medio millar de aficionados locales trataba de presionar al árbitro en cada falta intentando que compensara con tarjetas para nivelar un partido que tenía muy de cara los visitantes.



Tras el descanso el técnico local Rubén Gala realizó los ajustes pertinentes, montando dos líneas juntas que presionaron bien a un Arosa que de inicio no tuvo control del juego. Arriesgó el Palencia, dejando situaciones de igualdad numérica atrás por ganar el mediocampo. La apuesta le funcionó. De hecho la segunda parte empezó con una ocasión clarísima de Frodo Sualdea en el minuto 55 que salvó Manu Táboas. Pudo haber sido el 2-1, pero el meta vigués fue decisivo.



El Arosa fue incapaz de controlar un partido descontrolado, un correcalles que favorecía a los locales, que cada vez que recuperaron balones tuvieron muchas opciones para desplegarse a la contra.



El partido en la segunda parte pudo caer de cualquier bando. En el minuto 62 el Arosa tuvo una ocasión clara a la salida de un córner, en un balón que falló el portero Dani, que cayó lesionado en la jugada y no pudo seguir. Porrúa desde la frontal y sin portero, pero ante una nube de jugadores, remató en potencia y el balón no cogió portería.



En el 65 fueron los locales lo que marcaron, pero el gol fue anulado a Edu por fuera de juego, muy protestado por la afición del Cristo Atlético, que acabó desesperada con el árbitro. Jorge Otero introdujo primero el cambio de Beda y después de Fajardo tratando de buscar el segundo gol. El Arosa, que tuvo más el balón en el tramo final, no consiguió controlar el juego ni frenar las respuestas que siempre le dio un rival joven, valiente y generoso en el esfuerzo. Javi Fontán, en la derecha, fue el futbolista que más profundidad dio al equipo visitante durante todo el partido.



El Arosa, pese a no estar nada bien en la segunda parte, atascado y sorprendido por el valiente plan rival, pudo ganar al final. Tuvo dos ocasiones dobles clarísimas. Primero en el minuto 79 de Pablo Porrúa, que enganchó un remate desde la frontal que se fue al larguero tras tocar lo justo el portero Guille. Luismi en el rechace tampoco acertó porque Guille se lanzó rápido a sus pies. El partido, con constantes interrupciones en la segunda parte y un arbitraje desesperante para las dos aficiones, se alargó ocho minutos. En el 94 el Arosa perdonó otra clarísima, con disparo de Mon desde el punto de penalti abajo que despejó el portero, y de nuevo Luismi no aciertó en área pequeña con el guardameta muy encima. Al final el empate fue un escaso botín y las sensaciones que dejó el juego del equipo en la segunda parte bastante decepcionantes.



Lo positivo es que el equipo sigue compitiendo en cada partido y no está encontrando rivales que sean notablemente superiores. Si consigue elevar su competitividad y ser más regular en las segundas partes estará en disposición de ganar al Langreo el domingo en A Lomba (19 horas).









PALENCIA CRISTO ATLÉTICO 1- 1 AROSA SC Palencia Cristo Atlético: Dani (Guille, min. 63), Silva, Abel, Frodo Sualdea (Iker Pérez, min. 80), Adri (Rafa, min. 89), Edu, Bueno, Vivito, Erik (Torres, min. 80), Gallego y Selles.

Arosas SC: Manu Táboas; Javi Fontán, Piay (Pablo Porrúa, min. 41), Ross, Cotilla; Pedro García, Mon, Diego Diz, Julio Rey (Fajardo, min. 82), Luis Nuño (Pedro Beda, min. 66) y Luismi.

goles: 1-0 Javi Bueno (min. 14); 1-1 Luismi (min. 46).

árbitro: García Riesgo (Asturias). Expulsó a Vivito con doble amarilla en el minuto 22. Mostró amarilla a Silva, Guille y Adri por los locales, y a Javi Fontán, Cotilla, Pablo Porrúa y Pedro García por los visitantes.