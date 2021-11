La directiva del CR Vilaxoán dimite al pararse la obra de la sede

“Llevamos diez meses de una manera lamentable. No se nos da una salida ni una explicación y todo tiene un límite”. Con estas duras palabras y en un ambiente de hartazgo e indignación, ayer el presidente del Club de Remo Vilaxoán comunicó su decisión y la del resto de la directiva de dimitir en pleno, a raíz de la paralización de las obras de su sede, que comenzaran el pasado invierno.





“Después de 10 meses, de idas y venidas, no le veo una salida fácil a esto porque somos un club deportivo que necesitamos instalaciones para poder entrenar y competir”, señalaba ayer Tarrío. Además, añadió que “los últimos acontecimientos de quien gestiona las instalaciones hacia mí y hacia el club es de falta de respeto y eso no lo voy a consentir”.





Durante la comparecencia de varios miembros de la directiva vilaxoanesa, se explicó que, el pasado mes de diciembre, la empresa constructora comunicó la necesidad de retirar los barcos de las instalaciones para poder comenzar con la obra el 10 de enero. Dichas embarcaciones pasaron a guardarse en Fexdega, si bien los trabajos no comenzaron hasta marzo, pero tan solo un mes más tarde, pararon. Se reanudaron de nuevo a principios de este verano pero, según explicaba ayer la directiva, “aquí desde junio o julio no viene ni Dios”.





Si bien la paralización de las obras, que impiden que el club pueda tener actividad, es un gran motivo de enfado por parte de la directiva, por lo que más se mostraban indignados es por la falta de comunicación por parte del Concello: “Nadie ha llamado por teléfono, solo han contestado a las quejas desde los medios de comunicación y todo lo que han dicho es mentira”. Se habla, por ejemplo, desde Ravella, de una modificación de proyecto pero, “que se sepa, sigue siendo el mismo”. Para más, señalaron, hace un par de semanas se les llamó desde la Fundación de Deportes para requerirles que retirasen las embarcaciones de Fexdega para poder realizar allí actividades. El club así lo hizo, a pesar de que “no tenemos dónde guardarlos”.





También hubo palabras durante la comparecencia para el concejal de Deportes, Miro Serén, del que se dijo que “tendrá su opinión, pero de deportes no tiene ni idea” y al que acusaron de “afán de protagonismo” para “las fotos” pero de no estar a la altura en esta situación: “Ni una llamada de teléfono, nada, indiferencia”. Sobre la Fundación de Deportes señalaron que “tiene que servir para algo más que para mandar notificaciones por sede electrónica”.





La dimisión de la directiva afecta a las 7 personas que la componen y que llevan 8 años trabajando al frente del club. Se trata de una decisión firme y así lo quiso dejar claro el presidente: “Esto no es un ultimátum, ni una amenaza, ni una coacción. Una vez que salga por esa puerta no tengo que hablar con nadie. No tiene marcha atrás. No me voy a sentar a hablar con nadie”.





También expresó cómo le ha afectado esta situación a nivel humano: “Por amor al club lo vas llevando pero llega un momento en que no. Me está afectando en lo personal”, explicó el presidente.