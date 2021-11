O Grove no consigue fondos Next Generation para su proyecto de destino turístico sostenible

El proyecto de sostenibilidad turística presentado por el Concello de O Grove a los fondos Next Generation se ha quedado fuera por no alcanzar la puntuación suficiente, según la Xunta. Sí han entrado los presentados por Sanxenxo y Ribeira, que forman parte de los nueve aceptados de entre las 19 propuestas presentadas por diferentes ayuntamientos gallegos.



Fuentes autonómicas señalaron que la selección ha sido consensuada con la administración estatal como parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) a los que se inyectarán 14 millones de euros de los fondos europeos de reactivación ante la crisis por el coronavirus. También detallaron que el grovense fue rechazado por obtener una puntuación conjunta por debajo de los 70 puntos.



Esto sorprende a su alcalde, Jose Cacabelos, porque se “trata dun proxecto moi potente, segundo os técnicos e asesorías consultadas”. Asegura que se enteró por los medios y espera conocer los detalles de los motivos, aunque también le parece que “era unha sorpresa, ata certo punto, non tanto porque O Grove quede fóra, senón polas vilas que se escolleron, pero non vou entrar nesas polémicas. Espero ter todos os datos e tomar as decisións que correspondan”, añadió.



Entiende el regidor que este sería un “primeiro filtro”, pero desde la Xunta indicaba el viernes que tanto su administración como el Misterio de Turismo “coincidiron en considerar non aptos” este y otros proyectos., que forman parte de los PSTD consensuados entre ambas instituciones.









Objetivos





El meco buscaba convertir el municipio en un destino sostenible con la recuperación de espacios naturales y protegidos, así como crear nuevas sendas, como una ciclista que permita rodear toda la península, entre otras iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible. Objetivos similares presentó el Ayuntamiento de Sanxenxo con la instalación de cargadores para coches eléctricos en sus playas o la puesta en valor del yacimiento de A Lanzada, entre otras cuestiones.



El resto de proyectos aprobados pertenecen a la Diputación de A Coruña, As Mariñas-Betanzos, Muros, Noia, Pontevedra, Marín y Baiona. Y en cuanto a los que también quedaron fuera, son del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, Vigo, Gondomar, Viveiro, Cortegada, O Carballiño y la Diputación de Pontevedra.