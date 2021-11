El Cortegada patina en Santiago ante el Rosalía

El Mariscos Antón Cortegada cayó ayer por 55-50 en la cancha del Rosalía de Santiago en un choque en el que las de Vilagarcía sumaron su cuarta derrota en seis jornadas.



Al final del partido, el entrenador de las vilagarcianas, Javi Nogueira, leía el choque señalando que “durante casi dos cuartos fuimos capaces de imponer el ritmo al que nosotras queríamos jugar y el estilo de juego, y en el segundo y el último cuarto no fuimos capaces”. El técnico no dudó en hacer autocrítica: “No dominamos el rebote, no leímos las alternativas que nos planteaban en defensa y en algún momento del partido estuvimos demasiado blandas. Y esto nos costó la derrota”.



Sobre el marcador final, Nogueira subrayó que “es a lo que ellas juegan. Nosotros somos unos de los mejores ataques de la liga y ellas una de las mejores defensas y al final lograron imponerse en ese sentido”.



De cara a los dos próximos que afrontarán la semana que viene en el País Vasco, el técnico destacó que “tenemos que intentar recuperar efectivos porque María no estaba bien y Loven sigue lesionada y subir el nivel colectivo e individual. Hay jugadoras que no están jugando a su nivel y eso se nota”. Pese a todo, el entrenador se muestra optimista: “El año pasado llegaron a llevarnos dos o tres victorias y al final conseguimos ponernos por delante. La liga está empezando”.









ROSALÍA 55 - 50 CORTEGADA rosalía: Catherine Traer (11), Carla García (11), Paula Rivas (4), Ángela González (12), Sarai Carro (3) –quinteto inicial– Blanca Manivesa (14), M. López (-), Sanmartín (-) y Herrero (-).



cortegada: Cristina Loureiro (7), Sara Gómez (12), Lorena Castro (5), Nuria Chorén (5), Mercy Wanyama (16) –quinteto inicial– Zeltia Presas (-), María Centeno (-) y Tereza Sedlakova (5).



parciales por cuartos: 12-15; 12-9 (24-24); 13-15 (37-39);18-11 (55-50).



árbitros: Álvaro Cubero y Andrés Esteban. Señalaron 16 faltas a las compostelanas y 17 a las vilagarcianas.