Arousa Moza advierte a Ravella que sacar sus cosas del Liceo sin avisar “es delito”

El colectivo juvenil Arousa Moza ve inviable usar la Casa da Xuventude como sede para celebrar sus proyectos y actividades. El presidente de la entidad, Borja Santamaría, se pronuncia después de que el Concello anunciase de forma pública que en los próximos días procederá al vaciado del edificio del Liceo y que se ofreciese a mediar con la Xunta para que los jóvenes pudiesen usar las instalaciones de San Roque. “El primer paso para poder mediar sería hablar con nosotros, cosa que no han hecho ni ahora ni nunca”, matiza Santamaría. Este descarta la Casa da Xuventude por varios motivos. “El primero es el propio edificio y su accesibilidad. Son estancias muy pequeñas. El segundo es el horario que tiene. Dado que por las tardes lo ocupan desde el Club Xadrez Fontecarmoa solo quedarían libres las mañanas y no nos valen”, indica. De hecho aseguran que “fue una opción que ya se sopesó en su día y que ya vimos que no se adaptaba”. Entiende que “el Concello se ofrece a mediar, pero lo que quiere es pasar el marrón a la Xunta porque en cinco años no se interesaron nunca en conocer nuestras necesidades”.









El desalojo







Con respecto al anuncio del Concello de que en los próximos días vaciará la antigua sede del Liceo en Castelao -que también usa Arousaapunta que ya han consultado a sus abogados al respecto y apunta que “sin comunicárnoslo también. Si hay una orden judicial que lo ordene, está claro que hay que hacerlo, pero no nos han comunicado absolutamente nada”. De hecho lamenta que el Concello solo tenga como interlocutor válido al Liceo “cuando ahí hay dos asociaciones que usan las instalaciones. ¿Acaso hay colectivos de primera y otros de segunda?”.





Cabe recordar que el Concello dio de plazo al Liceo hasta el 14 del pasado mes de octubre para desalojar las instalaciones mediante una notificación. Sin embargo, señala Borja Santamaría, “a Arousa Moza no ha llegado nada”. De ahí que los jóvenes tengan previsto “si nada ni nadie nos lo impide” celebrar el bingo semanal este viernes y las actividades previstas. “Además en el interior hay mobiliario que nos dejaron otras asociaciones que tenemos que devolver”, zanja Borja Santamaría.