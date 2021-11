Motor Okasión desembarca en Fexdega con 400 vehículos de 11 concesionarios

Coches de todos los modelos, de todos los precios y, lo que es más atractivo, todos juntos e un mismo recinto. La feria del automóvil Motor Okasión regresa este fin de semana a Fexdega con lo mejor del coche de ocasión, segunda mano y kilómetro cero. Los organizadores y los concesionarios vuelven con fuerza después de los duros meses de pandemia y con la tranquilidad de que el evento se desarrollará con todas las medidas sanitarias requeridas. Las puertas de Motor Okasión se abren mañana y se cierran el domingo. El horario es de 10 a 14 horas y de 15:30 a 21 horas. Suficiente para que aquellos que busquen un vehículo adaptado a sus bolsillos puedan encontrarlo.



El promotor de la primera feria de Fexdega tras la pandemia, Juan Antonio Lijó, explica que son un total de 11 los concesionarios y empresas de compra-venta las que expondrán sus vehículos en el recinto de A Maroma. Habrá en torno a 400 coches de distintas marcas y podrán disfrutarse tanto en el interior de la nave como también en el exterior. “Unha das cousas máis atractivas desta feira é que o cliente ten a posibilidade de ver moitos coches xuntos de diferentes prezos e tamén distintas características”, expone Lijó.













Gran demanda





Y es que las ventas en los coches de ocasión y de segunda mano se han disparado de forma notable en los últimos meses a raíz de la crisis de los microchips, que dificulta a los concesionarios poder contar con vehículos nuevos. “Iso tamén provoca que os prezos en coches de ocasión se encarecesen con respecto a anos anteriores”, reconoce Lijó.



Aún así en Motor Okasión habrá oportunidad de descubrir turismos de diferente precio. “Hainos dende os que costan 8.000 euros os máis baratos ata outros con prezos máis elevados de 18.000 ou 20.000 euros”, señala.



Y no solo eso. Dado que en Vilagarcía existen concesionarios de coches de alta gama los que acudan al Motor Okasión de Fexdega también podrán ver vehículos con un coste de hasta 80.000 euros.







Lijó indica que absolutamente todos los vehículos que estén expuestos en Fexdega pueden comprarse. Además recalca que el sector de la automoción ha experimentado un buen mes en cuanto a ventas. “Vese que o mercado se move”, indica. Y, claro, la dificultad por conseguir coches nuevos empuja a la clientela a optar por los de segunda mano. “É posible que non se atopen coches con grandes ofertas como en feiras anteriores, pero si se ofrecen outras cuestións que tamén son importantes como pode ser a garantía e elementos desas características”, señala el promotor. La organización de Motor Okasión espera a visitantes llegados de toda la comarca de O Salnés y, sobre todo, de la zona de O Barbanza teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores. “É unha zona que, ao contrario do que pode pasar con Vilagarcía ou co Salnés en xeral, carece de moitos concesionarios e de talleres de compra-venta. Daí que lles resulte cómodo e moi atractivo achegarse ata o recinto de Fexdega para ver diferentes vehículos”, aclara. En todo caso el área de influencia de la capital arousana también alcanza a otros lugares como Padrón, Santiago o Pontevedra.



Lijó recuerda que el año pasado tuvieron que suspender la feria de Motor Okasión prevista para Vilagarcía “quince días antes”, teniendo en cuenta que la capital arousana estaba perimetrada y que nadie de fuera podría acceder a la feria. Aún así su empresa ya ha realizado eventos de estas características en Silleda y se respira un ambiente “optimista”.





En ediciones anteriores -esta es la sexta- en el Motor Okasión de Vilagarcía se vendieron entre 100 y 140 vehículos. “Sempre superamos o cento”, aclara Lijó. A ellos hay que añadir los que no se venden propiamente los tres días de la feria, sino que “un evento destas características leva á xente días antes aos concesionarios e tamén a semana seguinte para pechar tratos. A influencia vai máis alá do propio evento”. Una sinergia que esperan mantener este año, dado que ya está prácticamente todo listo para recibir a los cientos de visitantes interesados en llevarse un coche a casa.



Lijó incide en que los concesionarios están ilusionados porque “moitos levan dous anos sen ir a feiras” y se enfrentan a un momento clave en el sector de la automoción, aquejado de la falta de suministros y preocupado por el futuro inmediato.