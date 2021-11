Preocupación en el Concello porque la futura ampliación de la lonja “comprometa” el Marisco

El Concello mostró ayer su preocupación por los efectos que la futura ampliación de la lonja puedan tener en el principal espacio de celebración de la Festa do Marisco. Según el alcalde, Jose Cacabelos, nadie está en contra del proyecto, pero la “Consellería do Mar la proyecta del lado contrario al solicitado por la Confraría”, puntualizó.



El asunto iba a ser abordado en una reunión del Consello Local de Turismo de ayer, que se saltó por “un despiste” con la agenda. Cacabelos pidió disculpas a la oposición y entidades convocadas, que abandonaron el salón de plenos tras media hora de espera, argumentando que tanto a él como su secretaria se les había metido en la cabeza que era a las 13:30 horas en lugar de a las 13 horas. El BNG llegó a llamarle “prepotente” por jugar con el tiempo de los demás que, en casos, tuvieron que pedir horas libres en su trabajo. Sin embargo, el regidor reiteró que fue una mañana cargada de reuniones y “asumo mi error”, aunque también le “llamó la atención” que en otras ocasiones y ante posibles demoras, “le preguntan a mi secretaria y hoy no comentaron nada”.



Así las cosas, la reunión ha quedado fijada para el próximo miércoles con el ánimo de “recuperar el pulso” de la promoción turística para 2022 y la “normalidad”, sobre todo en la próxima Festa do Marisco. De hecho uno de los temas a tratar es esa la “preocupación” que les genera la ampliación de la lonja porque “pueda comprometer” la celebración del evento gastronómico, que tiene lugar en sus soportales. Cacabelos explicó que el Pósito pidió esta mejora, pero “no ahí y ni en los metros proyectados por la Xunta, lo pedía justo en el lado contrario”.