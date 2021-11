Los cambios en la plusvalía generan incertidumbre en O Salnés

En las últimas semanas, los ayuntamientos han pasado del pánico ante una posible supresión de la plusvalía municipal a cierta tranquilidad porque el gobierno ha adaptado el impuesto a la sentencia que declaró inconstitucionales y nulos los parámetros para calcular la base impositiva. Y es que, aunque mayor problema pueden tener las grandes ciudades, gracias a él, los concellos de O Salnés recaudaron en 2020 más de 1,8 millones de los casi 3 millones en derechos de cobro reconocidos.



De todos modos, como efecto más inmediato está que interfiere en la elaboración de los presupuestos municipales para 2022 pues necesitan consignar una previsión de ingreso por este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que depende y gestionan los ayuntamientos y que grava al contribuyente que vende, dona o hereda una vivienda.



El decreto estatal entró en vigor el martes, así que todo está muy verde y las tesorerías e interventores salinienses aún están estudiando las consecuencias de las nuevas formas de cálculo. Entre los políticos existe preocupación en mayor o menor medida por si puede suponer una reducción de ingresos, además de que disponen de seis meses para adaptar sus ordenanzas municipales.









Por ayuntamientos





Los que más recaudan son Vilagarcía y Sanxenxo y hay cierta calma en la confianza de que quizás no suponga una caída significativa. “Ni siquiera está entre las tres primeras vías

de ingresos en cuanto a tasas e impuestos se refiere”, dicen desde Ravella, donde el IBI es, con diferencia, su principal fuente de ingresos tributarios, e indican que, de momento, la emisión de nuevos recibos está parada.



Para 2020 preveía recaudar 370.000 euros de los 600.000 con derecho a cobro, pero ingresó 213.000, quedando casi 400.000 euros pendientes; una circunstancia habitual en algunos concellos donde suele haber procesos de reclamación, retrasos... que impiden cobrar en el año en curso. Ya en previsión de que esto suceda, los ayuntamientos suelen consignar una cantidad menor por este ingreso en sus presupuestos municipales para evitar desajustes.









Caen los ingresos y sube todo





Igualmente sucedió en Sanxenxo, con unos 2 millones de euros en derechos de cobro reconocidos de los que solo fijó 1,7 en su previsión y que finalmente se quedaron en 1,3 millones realmente ingresados en las arcas.



Sí hay preocupación en el tercer saliniense que más recauda, siempre según datos de la liquidación de cuentas presentada ante el Tribunal de Cuentas. Se trata de O Grove. Calcula su alcalde, Jose Cacalelos, que puede suponer una caída de hasta el 75 %, pasando a recaudar unos 50 o 60.000 euros de los 157.000 que por ejemplo tenía reconocidos en 2020 y de los cuales, cobró 126.000. “Isto complementa ben os ingresos e entendo as queixas, peros os ingresos municipais están cada vez máis estancados –este ano tamén baixou o IAE– e mentres, sube a luz, a agua, o SAF, etc.”, lamentó el edil.





En Cambados, con unos derechos de cobro reconocidos de casi 80.000 euros de los que recaudaron todo, el concejal de Economía, Xurxo Charlín, no se muestra especialmente preocupado. “No noso caso non é un imposto co que se recade tanto como noutros concellos com Sanxenxo ou Vilagarcía, con valores catastrais máis altos ou nas grandes cidades, onde se fan máis comprobacións dos valores nas liquidacións”. También destacó que el paquete de bonificaciones fiscales aprobado hace años ya incluían algunas sobre este impuesto.



En Meis tampoco fue una cantidad significativa, unos 13.000 euros, pero la regidora Marta Giráldez piensa al céntimo porque “sube a luz, a auga... Ao final, todo suma, vanse mermando as arcas e non se poderán executar outros proxectos”, explica.



Respecto, Vilanova ingresó 19.000 euros, A Illa, 61.000 (en 2019) y Meaño, 14.000 euros y en estos últimos casos sí coincide lo recaudado con lo que deben cobrar por esas operaciones de venta o herencia.