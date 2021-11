Motor Okasión termina con más de 3.000 visitantes y un centenar de coches vendidos en tres días

Un total de 105 coches vendidos y más de 3.000 visitantes en los tres días que duró la feria. Este es el balance de Motor Okasión, el primer evento de estas características que se celebró en Fexdega después del estallido de la pandemia del coronavirus. El promotor de la iniciativa, Juan Antonio Lijó, destacaba ayer que “estamos muy satisfechos” porque, según sus palabras, “se logró pasar de los cien vehículos vendidos y, además, se igualaron la cifra de visitantes de la edición de 2019”. Algo que, teniendo en cuenta que “hace dos años la feria duraba cuatro días es un éxito notable”.



Otro de los elementos a destacar es que los once concesionarios presentes en el recinto de A Maroma vendieron vehículos. “El que menos fueron seis”, señala Lijó.



Además había tres talleres que desembarcaban por primera vez en el evento vilagarciano y que no se fueron tampoco con las manos vacías, dado que lograron firmar siete, nueve y doce ventas. Lijó cree que “el éxito de esta edición radica en que había concesionarios con coches más económicos, otros de gama media y otros de gama alta. De ahí que el público potencial se repartiese y todos pudiesen vender”. Y es que si algo ha destacado del Motor Okasión es la heterogeneidad del público asistente durante las tres jornadas y, especialmente, durante las del sábado y el domingo.



Por lo de pronto los once concesionarios presentes en Fexdega y que desembarcaron con una flota de 400 vehículos volverán a la edición de 2022 por el buen sabor de boca que se llevan de esta experiencia que evidencia que el coche de ocasión está de moda.