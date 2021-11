El Arosa se desata en ataque y golea al Ceares a domicilio

El Arosa consiguió ayer una victoria revitalizante en Gijón al golear al Ceares 1-4, por lo que zanja su mala dinámica y sale de puestos de descenso. Es la segunda victoria en Asturias de la temporada para los arlequinados. La de ayer tuvo al avilesino Luism Nuño como uno de los protagonistas, puesto que se estrenó como goleador haciendo un doblete. El equipo de Jorge Otero fue mejor en el juego que un rival que dio bastantes facilidades en defensa, pero que consiguió adelantarse en el marcador. Antes del descanso el Arosa ya le había dado la vuelta, y la segunda parte sentenció dándose un baño de confianza, muy necesario. Una victoria necesaria para despejar dudas y poner tierra de por medio con los asturianos, que ahora son colisats.



Jorge Otero repitió por primera vez alineación. Jugó con el mismo once que se midió al Langreo. El Arosa no le había tomado el pulso al partido cuando se vio por detrás en el marcador. Otra vez a balón parado en un córner, como contra el Langreo. Juan Carlos remató solo de cabeza en área pequeña e hizo el 1-0. Fue un mazazo, pero el Arosa supo dar respuesta. En todo momento el equipo de Vilagarcía se sintió cómodo para mover y manejar balón. Empezó a producir sobre todo por banda izquierda con Julio y Cotilla, que se asociaban con un activo Luismi y también con Porrúa.



Tras varias llegadas sin remate, llegó el empate. Centró Porrúa desde la izquierda y remató en el segundo palo con el pie Nuño lanzándose al suelo y ganándole la acción a su marca. Su primer gol en liga este año. El asturiano, animado en la grada por su familia, lo celebró con dedicatoria y también con rabia. Por fin se sacaba un peso de encima.



El gol afianzó más al Arosa, con Alberto Martín gobernando bien el partido en la medular ante un rival que solo inquietaba con balones sobre sus dos puntas, sobre todo Madeira. La superioridad del Arosa se tradujo en dos ocasiones muy claras antes del 1-2. Primero la tuvo Nuño, a centro de Luismi. El remate del asturiano ya se colaba cuando el meta local metió una mano salvadora. Acto seguido fue el propio Luismi el que se plantó en el mano a mano en el área, recortó y chutó, pero de nuevo Kike salvó a su equipo enviando a córner. En el saque de esquina sí llegó el gol. Lanzó Diego Diz y apareció Alberto Martín en el primer palo para cabecear anticipándose a todos. Por delante en el marcador el Arosa tuvo el control de la situación hasta el descanso, y la sensación de tener mucho más fútbol que el equipo local.



Jorge Otero tuvo que hacer un cambio en el ecuador. Campillo, con molestias, dejó su sitio a Pedro García. El Arosa empezó la segunda parte con la idea clara de no meterse en su campo. Salió a por el tercero y sometió al Ceares en los primeros minutos de la reanudación ante un rival que siguió apostando por balones sobre sus puntas, sobre todo Madeira y esperando a alguna acción a balón parado.



Tuvo la ocasión del tercero Luismi en un balón largo que ganó el vigués entre centrales para golpear desde la frontal cruzado con mucha intención, pero ese perdió rozando el poste. El Ceares despertó aprovechando una perdida de balón de Diz. Madeira generó dos opciones para sus compañeros, que no tuvieron puntería en la definición.



Superada la hora de juego el Arosa consiguió el 1-3 en un gran transición iniciada por el centro por Porrúa, Julio la puso desde la izquierda al segundo palo donde apareció Nuño para central al área pequeña para que Luismi marcase su cuarto gol en liga. Un gol que define bien la capacidad que tiene el equipo para transicionar y lo bien que estuvieron ayer los cuatro protagonistas de la jugada.



Tras el 1-3 Jorge Otero dio entrada a Beda por Porrúa, un cambio que ya tenía preparado antes del gol. Acto seguido el Ceares pudo meterse en el partido con una ocasión clarísima en un mano a mano de Madeira que salvó Manu Táboas providencial. Al portero vigués se le acumuló el trabajo. Primero al despejar a córner un remate de Miguel Cuesta y después al detener otro disparo del jugador local.



Viendo el empuje del Ceares y su facilidad para generar situaciones de peligro en área, Otero dio entrada a Ross por Julio Rey pasando a línea de 3 centrales, jugando un 5-2-3. A partir de ahí el Ceares, que introdujo un triple cambio, ya no inquietó más y siguió mostrando falta de contundencia en defensa. En un balón largo en el que volvieron a dar facilidades los locales al medir mal, Luis Nuño estuvo muy hábil para llevarse el balón entre dos defensas con la planta del pie y marcar con un gran disparo que se coló por toda la escuadra.



El 1-4 fue la sentencia, demasiada losa para el conjunto asturiano. Aunque ni así dejó de animar su afición ubicada en la grada de fondo, que les despedió con cánticos en una imagen espectacular.



El Arosa fue mejor en el juego y en las áreas también esta vez. Posiblemente tuvo delante a su peor rival hasta la fecha, por lo menos a nivel defensivo. Aunque también hay que darle mérito a la calidad visitante en la finalización y a la capacidad para generar muchas situaciones de gol por tercer partido consecutivo, lo que indica que ya es una dinámica esta mejoría en ataque. Son 7 puntos los que separan a ambos conjuntos.



La victoria era necesaria y la forma de conseguirla afianza una línea ascendente en cuanto a juego, con Julio y Porrúa ganando protagonismo en la zona de creación, y Nuño sumándose a Luismi en el acierto goleador. El de ayer en el campo de La Cruz fue el punto de inflexión deseado en cuanto al marcador para cargarse de moral de cara al calendario inmediato. Una sucesión ante aspirantes al ascenso: Salamanca, Pontevedra y Compostela. El primero será ante los salmantinos el domingo a las 17 horas en A Lomba.









UC CEARES 1 - 4 AROSA SC uc ceares: Kike, Aitor Elena, David Blanco (Caro, min. 46) , Edu García, Pelayo, Héctor Zuazua; Llerandi, Medori (Sergio Orviz, min. 72), Juan Carlos (Marcos, min. 76); Madeira (Óscar, min. 72) y Miguel Cuesta (Abraham, min. 73). .



arosas sc: Manu Táboas; Javi Fontán, Campillo (Pedro García, min. 46), Piay, Cotilla; Alberto Martín, Diego Diz (Mon, min. 79); Porrúa (Beda, min. 62), Julio Rey (Ross, min. 73), Luis Nuño (Sidibé, min. 79); Luismi.



goles: : 1-0 Juan Carlos (min. 9); 1-1 Luis Nuño (min. 17); 1-2 Alberto Martín (min. 32); 1-3 Luismi (min. 61); 1-4 Nuño (min. 73).



árbitro: Cueto Fuente (Cantabria), auxiliado por Navarro Carrero y Vidiella Carrío. Mostró amarilla a Héctor por los locales y a Manu Táboas por los visitantes.