Miembros de la ejecutiva del PSOE de Ribeira dudan de la legalidad de los acuerdos y piden las actas

Miembros de la junta ejecutiva del PSOE de Ribeira han solicitado a la secretaria de organización el libro de actas y las actas de los acuerdos adoptados en las asambleas desde 2019 y hasta este mismo año. Sospechan que se han alcanzado acuerdos sin respetar los estatutos del partido e incluso sin contar con la mayoría necesaria, lo que incluso consideran “antidemocrático”.



Sin embargo, lo más importante para estos críticos es que algunas de las cuestiones abordadas y aprobadas en esas asambleas se tradujeron en apoyos del grupo socialista a asuntos aprobados en el pleno de la Corporación municipal, lo que “puede suponer un daño irreparable” de no haberse hecho siguiendo el curso normativo previsto, denuncian. Además, dicen, se trata de temas relevantes como el asunto de los salarios o la depuradora. Y sus sospechas se fundan, según exponen, en cuestiones como que en una de las actas aparece el concejal José Manuel Suárez-Puerta como firmante, cuando aseguran que no era miembro de la junta ejecutiva porque para serlo se debe seguir un procedimiento que, aseguran, no hubo. “Los estatutos indican que un miembro se incorpora cuando haya vacantes y, en todo caso, debe ser aprobado y ratificado por la asamblea”, detalló este sector crítico.



Sus componentes secundaron la candidatura de Gonzalo Caballero en la pugna por la Secretaría General del PSdeG y este ganó en Ribeira, pero consideran que la nueva directiva, de Valentín González Formoso, no está dando el trato que la agrupación merece pues “la capital de O Barbanza sufre un abandono orgánico y eso que logramos que pasar de 28 a 66 militantes”, añaden estos miembros de la junta ejecutiva.