El atentado contra la casa de Durán llegó a prender fuego en el interior

El atentado perpetrado en septiembre contra la casa del alcalde de Vilanova pudo tener consecuencias muy graves. Una pareja joven, de noche, con visera y mascarilla pasó dos veces por delante de la vivienda.

















En la primera tiró una piedra contra una ventana y en la segunda vuelta, una maceta cargada con pastillas de magnesio para encender fuego ya prendidas y que acertaron a colar por otra ventana que la familia se había dejado abierta. Por fortuna, no estaban en casa ese fin de semana del 12 de septiembre, pero el fuego llegó al interior y provocó daños en una puerta y la escalera. También por suerte, las llamas se consumieron ahí, sin provocar más daños. Gonzalo Durán presentó la denuncia y la acompañó de una grabación con todos los hechos pues anteriormente había puesto cámaras de videovigilancia en su vivienda, porque no ha sido esta la primera vez que atacan su vivienda. El regidor se mostró muy preocupado por su familia, pero lamentó que "hayan pasado dos meses y a pesar de todas las pruebas que hay, siguen sin detener a los culpables y no es difícil saber quienes son". Y es que las imágenes incluso han sido mejoradas por una empresa especializada contratada por el propio edil en aras de que se les identifique porque "estoy seguro de que no fueron votantes del PP. Deben de ser tontos si pensaron que no íbamos a saber quién fue. Esto es un pueblo. Su forma de andar, de moverse...".