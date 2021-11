La Festa do Marisco de O Grove ya tiene fecha de regreso y se celebrará del 29 de septiembre al 12 de octubre del 2022

Tras dos años sin celebrarse, la Festa do Marisco ya pone en marcha su calendario de preparativos con la vista puesta en el jueves 29 de septiembre del 2022, día en el que el mejor marisco de la Ría de Arousa volverá a hacer las delicias de los comensales asistentes a la carpa de degustación de la Praza de O Corgo. El esperado evento se desarrollará hasta el 12 de octubre, para aprovechar, como viene siendo habitual, el puente del Pilar.





Las fechas oficiales fueron acordadas ayer en la reunión del Consello Local de Turismo, en la que también se avanzó en las próximas acciones previstas en relación a esta multitudinaria fiesta gastronómica.





Lo más importante a corto plazo es empezar a promocionar el evento, y para ello, es necesario contar con el cartel que anunciará el regreso de la Festa do Marisco. Así, el gobierno local trabajará en las próximas semanas en las bases para celebrar el concurso del cartel, que previsiblemente se elegirá a principios de año. Tras ello, será el momento de publicitar la fiesta retomando las presentaciones internacionales.





Ampliación de la lonja

Sin embargo, el tema que centró el Consello de Turismo -representado por el gobierno local, los partidos de la oposición y representantes de la Cofradía y sectores económicos del municipio-, fue el de la futura ampliación de la lonja meca. Las declaraciones del regidor José Cacabelos sobre la preocupación de que las obras puedan comprometer la celebración de la Festa do Marisco, no han sentado nada bien en el Pósito, ya que según explicaron, todavía no hay ningún proyecto oficial sobre la mesa y por lo tanto, se estaría adelantando acontecimientos sobre una actuación que llevan esperando 14 años. Todas las partes coincidieron en la necesidad de esta ampliación que en todo caso, llegado el momento, apuntaron desde el Pósito, intentarían que se ejecutase de cara a la primera y verano, cuando la flota está más parada, para evitar comprometer la celebración del Marisco y la temporada navideña que son fundamentales para el sector.





Por último, desde la oposición, la formación de EU requirió al gobierno local información más detallada sobre el proyecto de sostenibilidad turística que el Concello de O Grove presentó a los fondos Next Generation y que quedó descartado, según explicó la Xunta por no obtener la puntuación suficiente para su desarrollo.