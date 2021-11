El PP de O Salnés cierra filas con Durán y condena los atentados a su vivienda

Con un comunicado los portavoces del PP de todos los concellos de O Salnés mostraron su condena a los atentados contra su casa y sus propiedades denunciados por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Los conservadores cierran filas en torno al regidor y se preguntan si “en pleno siglo XXI un dirigente político tiene que sufrir este asedio”. De hecho exponen que “no deberíamos permitir este tipo de atrocidades y debemos condenarlas abiertamente”. Recuerdan que “esto le está pasando a un político elegido mayoritariamente en las urnas por sus vecinos” y censura que no todos los partidos presentes en la Corporación estén realizando un “manifiesto de repulsa”.





Lo cierto es que lejos calmarse las aguas, estas siguen revueltas. Gonzalo Durán, no quiso quedarse callado después de las declaraciones emitidas por la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, y del exsecretario del PSOE vilanovés, Jorge María, poniendo en duda los atentados sufridos por el conservador en su vivienda particular. “Cada día que pasa tengo que reconocer que me resulta más sorprendente todo este episodio”, reflexiona Durán. Y es que Jorge María declaraba, entre otras cuestiones, que “non me estrañaría que o fixera el mesmo”. Ante esto el alcalde ha estallado indicando que lo que están generando los socialistas en O Salnés es una situación de “ocio y de guerracivilismo” e indica que “nadie en su sano juicio se le puede ocurrir la maldad de pensar que yo voy a prender fuego a mi propia casa”.





El hecho de que esta misma semana la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, declarase que no veía tintes políticos tras los ataques a la vivienda del alcalde hace desconfiar aún más a Durán. Y es que el regidor recuerda que Jorge María fue asesor de Larriba. De hecho la invita a “llamar a su exasesor para que le explique qué pruebas tiene para decir que yo prendí fuego a mi casa”.





La cuestión es que parece que el alcalde vilanovés no confía del todo en que las investigaciones lleguen a buen puerto. De hecho en referencia a Larriba matizó que “¿Son estos los que nos gobiernan? ¿Puedo esperar yo entonces que aparezcan los culpables? ¿Dónde puedo ir yo a denunciar esto?”.





De lo que no cabe duda es de que a Durán no le ha parecido nada bien que ninguna voz del PSOE haya salido públicamente a condenar los hechos. “No condenan nada. ¿Por qué? ¿Porque los del PP no tenemos derecho a nada y somos de otro partido? ¿Os suena esto a algo? Esto suena a dictadura”, replica visiblemente cabreado.