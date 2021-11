Un golazo, algo de fortuna y oficio para tumbar al Salamanca

El Arosa consiguió ayer una victoria de prestigio al derrotar al Salamanca UDS CF en A Lomba con un golazo de Luismi a pase de Pablo Porrúa. Es el segundo triunfo consecutivo, que supone un impulso en la clasificación hasta el décimo puesto y sobre todo en el aspecto anímico antes de la visita el domingo al campo de Pasarón para medirse al Pontevedra en el derbi. El de ayer fue un partido de nadar y guardar la ropa ante un rival peleado con el gol y que estrelló dos balones en los postes en la segunda parte.



Fue una tarde perfecta para el club arlequinado. Empezó con homenajes. Al socio de honor Ramiro Carregal, presidente de Frinsa, que recibió una placa honorífica de manos del presidente Manolo Abalo. Y a dos jóvenes deportistas vilagarcianos que están abriéndose camino en el fútbol y el tenis profesional: Jose Fontán y Jéssica Bouzas. El alcalde Alberto Varela y el propio Abalo les hicieron entrega de camisetas personalizadas con sus nombres y el dorsal 4 de Javi Fontán, hermano de Jose y amigo de Jessica, tras el pasillo de honor de ambos equipos.



El partido tuvo varias fases. La puesta en escena del Arosa fue buena. Jorge Otero solo introdujo un cambio en el once respecto al equipo que ganó 1-4 en Ceares. Una variación obligada en defensa por la lesión de Campillo, cuyo sitio ocupó Pedro García, que también terminó lesionado y es seria duda para Pasarón. El Arosa empezó bien con el balón, con confianza y fluidez, metiendo al Salamanca en su campo. Pero a los diez minutos en un córner los visitantes tuvieron una ocasión clara. Remató solo Murúa en área pequeña tras ganarle el espacio a Pedro García y que rechazó Manu Táboas. Acto seguido los visitantes dieron otro aviso en un centro atrás que sacó la defensa con apuros. A partir de ahí creció en el partido el Salamanca y se igualó el juego. Telles dio otro aviso para los visitantes, con disparo entrando en área que atrapó Manu Táboas.



El Arosa ha encontrado un cuarteto de ataque que está entonado. Ayer Nuño y Julio tuvieron un papel más secundario, brillando más Pablo Porrúa, el mejor del partido, y Luismi, que sigue su idilio con el gol. El de ayer lo marcó mediada la primera parte en una transición que empezó con pase de pecho y que llevó Porrúa. El habilidoso mediapunta de Bertamiráns, que deleitó al respetable con conducciones endiabladas y cambios de dirección con el balón cosido a su pie izquierdo, arrancó en medio campo en diagonal hacia la izquierda tras la dejada de un Luismi que le tiró el desmarque y le pidió el balón. Porrúa le dio un gran pase que Luismi mejoró con su control con el pecho para marcar por abajo su quinto gol en los últimos seis encuentros. Por tercer partido seguido el Arosa firma un golazo en juego.



El tanto dejó aturdido al Salamanca, que apenas fue capaz de dar respuesta hasta el descanso. Su técnico, Antonio Calderón, que siguió el partido desde la grada cumpliendo su segundo partido de sanción, introdujo a Ibra en banda izquierda tratando de ganar profundidad y mordiente en ataque en la segunda parte. Salió dominante el Salamanca, pero poco incisivo.



El Arosa perdió a Pedro García por lesión a la hora de juego, un percance muscular en su pierna derecha, por lo que su sitio lo ocupó Ross. El equipo arlequinado en la segunda parte tuvo llegadas contadas. En 62, en una buena acción de Nuño y llegada hasta línea de fondo de Javi Fontán, cuyo centro abajo lo atrapó el portero salmantino. Lo mejor fueron las conducciones de Porrúa sorteando rivales.



El Salamanca tiene un grave problema con el gol. Ya no solo porque le cuesta generar ocasiones y es bastante tierno en la finalización, sino también porque no tiene esa dosis de fortuna que hace falta para marcar. Ayer tuvo dos remates al poste. El primero en el minuto 66 en una gran acción de Pepe Carmona en la frontal del área. Recortó hacia su pierna derecha y lanzó un zurdazo que se estrella en el larguero.



En el último cuarto de hora el Salamanca introdujo un doble cambio, metiendo al Arosa en su campo, a pesar de la insistencia del técnico Jorge Otero en sus indicaciones a los jugadoras para que no se metieran en su área. A falta de doce minutos un nuevo lesionado en los locales, ya que Porrúa no pudo seguir y Otero aprovechó la circunstancia para introducir un triple cambio. Entraron Sidibé, Fajardo y Beda por Diz, que tenía tarjeta, Nuño y el lesionado Porrúa, por lo que Luismi pasó a la banda derecha.



El segundo poste del equipo charro llegó en el 84. En una segunda acción de córner. Centró Carrasco, que acababa de entrar al campo, y remató en el primer palo Barry. El balón se estrelló en el larguero, prolongando la maldición salmantina de cara a puerta (lleva 6 partidos seguidos sin marcar).



El Arosa manejó bien los últimos minutos y aseguró la victoria. La quinta de la temporada. Con portería a cero. Ante su gente y antes del partido más especial de la temporada para el club, la afición y la ciudad.



Lo peor fue el percance muscular que sufrió Pedro García, que se une a Campillo en la enfermería, a la espera de conocer las molestias de Pablo Porrúa, cuya aparición estelar en la liga es un hecho.









AROSA SC 1 - 0 SALAMANCA UDS CF Arosa sc: Manu Táboas; Javi Fontán, Pedro García (Ross, min. 61), Piay, Cotilla, Alberto Martín, Diego Diz (Sidibé, min. 79), Luis Nuño (Beda, min. 80), Pablo Porrúa (Fajardo, min. 79), Julio Rey (Mon, min. 70), Luismi.

salamanca uds: Salcedo, Luis Martínez, Arencibia, Murua, Telles (Carrasco, min. 84), Pepe Carmona (Barry, min. 74), Amaro (Ibra, min. 46), Jairo, Diego Benito, Alberto Espeso, Iban Ribeiro (Manin, min. 74).

gol: 1-0 (Luismi, min. 27).

árbitro: Gao Aladro (Asturias). Mostró amarilla a Diego Diz y Pablo Porrúa por los locales y a Telles y Arencibia por los visitantes.