“Siempre tenemos opciones y en Pontevedra no va a ser menos”

Pablo Porrúa fue el futbolista más destacado del Arosa el domingo en la victoria ante el Salamanca. De sus botas y de su imaginación salió el pase que permitió a Luismi marcar el golazo que supuso la quinta victoria de la temporada para los arlequinados, la segunda consecutiva. El habilidoso mediapunta de Bertamiráns encandiló al público de A Lomba con sus diabluras, que el pasado año el mismo respetable tuvo que sufrir cuando vestía la camiseta del Estradense.





“No creo que fuese mi mejor partido, creo que el día del Langreo estuve mejor, pero quizá no se vio tanto porque el resultado no fue positivo. Contra el Salamanca tuve varias tomas de decisión en las que puedo mejorar”, explica Porrúa. Incluso el propio técnico Jorge Otrero habló sobre esa capacidad de hacerlo mejor que tiene el futbolista, algo que le transmitió a él mismo al final del partido. “Creo que estoy mejorando mi nivel”, comenta Porrúa.





Sus primeros pasos en el club no fueron fáciles. La pretemporada estuvo marcada por un confinamiento al ser contacto de un positivo Covid y se perdió los dos primeros partidos de liga, que el Arosa ganó, por la sanción que arrastraba del pasado año curiosamente de la semifinal del play-off en A Lomba. A partir de ahí participó en todos los partidos, la mayoría saliendo del banquillo y actuando en banda. Fue ante el Palencia cuando tuvo más de 45 minutos en la mediapunta. Suficiente para enviar un balón al larguero. Los tres últimos partidos ha jugado por detrás de Luismi, en una línea de tres junto a Julio y Nuño, y respaldado por los pivotes Alberto Martín y Diz. Porrúa ha encontrado su espacio y empieza a demostrar su talento. “Para mí es una categoría nueva y al principio me costó adaptarme al equipo y también confianza, pero ahora me encuentro bastante mejor”.





Desde dentro del campo las sensaciones de los jugadores son buenas en cuanto a competitividad. Así lo explica Porrúa: “La victoria en Ceares fue muy importante porque necesitábamos ganar y el domingo era un rival que no merece estar ahí, la victoria es un plus anímico para visitar Pasarón. En estas doce jornadas tuvimos opciones en todos los partidos, y el del domingo en Pontevedra no va a ser menos”.





Porrúa reconoce que le gustan los partidos grandes y con mucha expectación y ambiente como el que se espera en Pasarón. “Claro que me gustan ese tipo de partidos. El Pontevedra viene de hacer muy buen partido en Avilés, pero la semana pasada no fueron capaces de ganar al Navalcarnero. A un partido nunca se sabe”.

La afición del Arosa está movilizándose para ir a Pasarón. En el Bar Abadía do Duque organizan viaje en autobús y entrada por 18 euros (15+3) y ayer por la mañana ya solo quedan 8 plazas libres.