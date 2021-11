A Illa sale hoy a la calle contra la concesión de espacio portuario a la nave de O Aguiuncho y estudia ir al contencioso

A Illa de Arousa está en pie de guerra contra la ocupación de espacio público en O Aguiuncho para levantar una nave privada y ha convocado una concentración para hoy a las 17:30 horas. El proyecto cuenta con todos los permisos, incluido el municipal, pero el Concello no descarta recurrir ante el contencioso-administrativo la decisión de Portos de darle la concesión pues, si bien aseguran no tener nada en contra de la empresa, acusan a la Xunta de “lesionar” los derechos de los sectores productivos porque agota el espacio para los marineros, que llevan años reclamando más servicios, además de suponer una “aberración ambiental”, dicen.





El alcalde, Carlos Iglesias, compareció ayer con representantes de la Cofradía, los bateeiros y las asociaciones Dorna y Arousa en Transición y aseguró que el “conxunto” de la sociedad isleña está en contra y que tuvieron “escasa ou nula capacidade de reacción cando nos enteramos” del proyecto. De hecho, explicó que al contar con autorización de Portos no podían negarle licencia municipal de obras porque incurrirían en prevaricación y ahora “intentaremos paralo por todos os medios”, señaló el presidente de los bateeiros de AMI, Francisco Dios.





Los presentes argumentaron que tratándose de suelo público, se debería dar prioridad a los proyectos de la “xente que realmente vive do mar” pues aseguran llevar “moitos anos” pidiendo espacios para contar con más servicios. “Xa é triste ver aos mariñeiros detrás da lonxa, desnudándose e cambiándose porque non teñen onde facelo” o “ter que trasladar en remolque os aparellos para á casa. Non é xusto, primeiro deben estar as necesidades dos mariñeiros”, explicó el vicepatrón del Pósito, Jose María Rodríguez.





Sebastián Cousido, presidente de la Asociación Mexilloeiros Xidoiros, añadió que Portos “ten a A Illa da man de dios” por las demoras en cumplir viejas demandas como los pantalanes y el dique de abrigo y censuró las formas de la Xunta, “tratando de pasalo pola porta de atrás”. También aseguró que el sector no se niega a abonar las correspondientes tasas portuarias pero sí le molesta que “pagando o mesmo que noutros portos teñamos menos servizos”. Es más, “non hai parangón”, añadía Salvador Allo, presidente de la Asociación Cultural Dorna, a quien su trato le parece “unha burla”.





Queja de la escuela tradicional

Desde la escuela de navegación tradicional se quejó de que presentaron un proyecto de mariña tradicional hace años y “non miran para el”, pero tampoco, dice, por su labor, porque también llevan tiempo reclamando ocupar pantalanes libres de los bateeiros porque necesitan abrigo para galeones grandes que no pueden trasladar, pero “Portos solo mira polos cartos. Nas reunións presumen do noso patrimonio e o patrimonio é de todos, pero os barcos son nosos. Os coidamos e aínda por riba de conservalos con traballo e gastos che piden que pagues por telos. Iso é o que teñen por cultura esta xente”, añadió.





La nave prevista, ya en construcción, está destinada a la reparación e invernaje de embarcaciones con unas medidas de 1.200 metros cuadrados y 12 metros de altura en la parte más alta, lo que para estos representantes también supondrá un “impacto aberrante” en un entorno natural y protegido como es A Illa. Además consideran que este tipo de iniciativas “tiran pola borda” los proyectos de interés general y de futuro de transición ecológica en los que está implicada, como es la utilización de renovables en la flota y que precisará espacio para esta infraestructura. Esta “problemática medioambiental”, la ponía ayer de manifiesto Ana Millán, de la asociación Arousa en Transición, quien recordó la implicación del municipio en el plan europeo de ayudas de resiliencia de las islas ante los efectos del cambio climático y en el avance por explotar sus recursos para “promover un turismo máis sostible e cultural”. Pero “esta oportunidade non se vai poder desenrolar porque precisa espacios e as embarcacións tradicionais estanse expulsando dos portos”, manifestó.





También considera que es volver a “erros del pasado, de pechar as vilas ao mar, desas hiperconstrucións”, los cuales se están subsanando en lugares como Vilagarcía de Arousa, pero “resulta paradóxico” que aquí “estanse construindo muros á beira do mar” cuando se trata de un lugar con valores medioambientales y belleza “espectacular”, detalló. Además, Millán mostró dudas de que este tipo de obras no tengan restricciones.