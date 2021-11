Las centollas más grandes de O Grove recaudan 450 euros en la subasta solidaria en beneficio de Cáritas

El barco Chapeliño llevó ayer las centollas más grandes para la tradicional subasta solidaria que cada año se celebra en la lonja de O Grove en beneficio de Cáritas. La puja comenzó con la hembra cuyo peso llegó a los 2,500 kilogramos y se vendió por 220 euros. La centolla macho alcanzó los 4,700 kilogramos de peso, superando los 4,550 kilos de la pieza del pasado año, y la puja se paró en los 230 euros. En total, se recaudaron 450 euros que la Cofradía de San Martiño hizo entrega en un cheque a los representantes de Cáritas en el municipio.





“Centoleiros” homenajeados

La cita solidaria en la lonja acogió también el tradicional homenaje a vecinos de O Grove que han dedicado su vida al mar. Este año, los “centoleiros” reconocidos por la Cofradía de Pescadores de San Martiño son Manuel Iglesias Domínguez, el que fuera vicepatrón del Pósito, y Francisco Caneda Rodríguez. Ambos recibieron una insignia de plata y un diploma para destacar su dedicación durante años a la pesca de la centolla.





Showcooking en A Lanzada

Y para impulsar aún más la promoción del “rey del marisco”, la asociación Emgrobes continúa con sus Xornadas Gastronómicas hasta el próximo 12 de diciembre, organizadas en colaboración con la Consellería do Mar, el Concello de O Grove, la Cofradía de pescadores y la Cofradía do Centolo Larpeiro.





El evento entra en su fase más importante, con el puente de diciembre a las puertas, por lo que ayer se celebró un showcooking con degustación de varios platos elaborados con centolla maridados con vinos albariños de seis bodegas de la D.O. Rías Baixas. La cita fue en el Obradoiro de Hostalería de A Lanzada y sirvió también como práctica inaugural para los alumnos que iniciaron su formación hace un par de semanas. Además de representantes de los empresarios, también asistieron bloguers especializados en gastronomía, el alcalde José Cacabelos, miembros del Pósito y el Centolo Larpeiro y el delegado de la Xunta Luis López, quién destacó el “enorme traballo” de Emgrobes, la hostelería local, el Concello y el sector del mar “para que O Grove sexa a capital do marisco”.





“Tendo o mellor produto, boas ideas e gañas de traballar, no Grove estase a conseguir unha importante desestacionalización do turismo, alongando a campaña ata as portas do Nadal”, afirmó el delegado territorial.





La degustación estuvo dirigida por Miguel Parada, cocinero afamado del restaurante La Posada situado al pie del puente de A Toxa, que preparó en colaboración con los alumnos varios platos con la centolla de O Grove como protagonista, maridados con vinos de bodegas como Lagar de Cachada y O Secreto de Candela.





Las Xornadas Gastronómicas continúan hasta el 12 de diciembre y sus organizadores animan a los visitantes a que acudan a O Grove a degustar este manjar. Son 7 hoteles y 8 restaurantes los que participan en esta edición y que e que están a disposición de todos los que quieran disfrutar de la Centola do Grove.