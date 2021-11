Cambados instala videovigilancia en Fefiñáns para prevenir actos vandálicos en la Aldea do Nadal

El Concello de Cambados ha instalado dos cámaras de videovigilancia en la Praza de Fefiñáns para controlar que la Aldea do Nadal no sea objeto de actos vandálicos durante estos días. Fuentes municipales explicaron que se trata de una medida preventiva ahora que se han relajado las normas anticovid y que el año pasado no sufrió daños.





La instalación que ha sido todo un éxito entre los más pequeños se inauguró el pasado jueves con una multitudinaria fiesta en la histórica explanada. Permanecerá hasta enero y, de hecho, la Concellería de Seguridade Cidadá pidió permiso a la Subdelegación del Gobierno para la instalación de las cámaras hasta el día 10.





En su solicitud, el edil Tino Cordal expone que el objetivo es que “exista algún tipo de vilixancia co obxecto de evitar actos vandálicos sobre os elementos que a conforman”. La Aldea cuenta con casitas de madera, una de ellas accesible tras la demanda de la gente, que el año pasado lamentó que no se pudiera entrar en ellas. También tiene un estanque, árboles y otros objetos.





El concejal también solicitó permiso a la Dirección Xeral de Patrimonio al ser Fefiñáns un BIC protegido. En su petición explica que con el fin de no producir daños, el pavimento se ha protegido con filtro geotextil, una malla de plástico de polipropileno de alta densidad y una capa de arena fina de gran espesor sobre la que van directamente las casetas, de tal manera que no sea necesario anclar los elementos al suelo. Cabe recordar que el BNG reclamó el año pasado la retirada de la Aldea porque seguía puesta en febrero y estaba empezando a salir verdín en las piedras.