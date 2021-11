Gobiernos y especuladores

corren malos tiempos para la gente que trabaja y produce, pero muy buenos para los especuladores. Hay un dicho que define muy bien el sistema de economía de libre mercado “compras y venderás, pero no fabricarás”. Hubo un tiempo que el libre mercado no era tan voraz como ahora, pero fue mutando y en nombre de él se están cometiendo verdaderos atropellos contra el interés general porque los especuladores no fabrican, mandan fabricar y ponen condiciones leoninas a sus dueños, por eso los fabricantes van tirando y hacen ricos a los que no producen mientras que los que producen mientras y los consumidores pagan el pato con aumento del cien por mil. Esto viene a demostrar que trabajar, fabricar y producir pintan poco frente a grupos especuladores con más poder que los gobiernos.



Los gobiernos que hubo hasta ahora han vendido las empresas públicas energéticas a extranjeros quedándonos desplumados para hacer frente a la crisis energética, base para producir competir y calidad de vida. No pagan las consecuencias los expresidentes y ministros que formaron parte de los gobiernos y hoy forman parte de los consejos de administración de esas empresas energéticas que ellos privatizaron. Si tuvieran vergüenza no esperarían un minuto en dimitir de esos cargos, de los que no tienen puñetera idea, por dejarse sobornar por los servicios prestados. Los estados que nos rodean tiñen empresas públicas eléctricas mientras que España perdió las suyas y con ello su independencia. Los gobiernos dan la impresión de que son correas de transmisión de estos grandes grupos especulativos.



No siempre fue así, pero ahora hay unos grandes grupos e cómicos montados que, de la noche a la mañana, se hicieron más ricos que el Estado. Como prueba, ahí tenemos las grandes eléctricas que en plena sequía vaciaron los embalses porque el kw salía más barato, y aplicaron precios del ciclo combinado para ganar más. Han desafiado al gobierno actual por querer detraer parte de beneficios (56.000 en plena crisis energética). Ya que estos grupos invaden terrenos y recursos del rural de España donde instalan las eléctricas con grandes benéficos, contrasta con la miseria que pagan a los dueños de los terrenos donde ellos hacen el negocio.



Estos grandes grupos económicos saben de todo aunque no sepan nada, tienen acceso a las administraciones para conseguir lo que quieran, aunque luego los servicios los hacen las subcontratas. Acaparan todo lo que de dinero, energías, construcción, la educación, la sanidad y todo el poder para apretar a los gobiernos y hacer lo que le dé en gana provocando conflictos en todos los sectores de la sociales, con manifestaciones en el campo y la industria por costos energéticos y otros productos en manos de monopolios haciendo imposible su supervivencia de explotaciones.



Está globalización de estos grupos económicos pueden importar lo que quieran, y pueden con nuestros productores con precios irrisorios. Todo porque los gobiernos son débiles para defender a los productores. Por lo que estos debieran federarse y organizarse para ser ellos los que monten los canales de distribución directa a los consumidores y poner precios de sus productos.