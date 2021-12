Iglesias sobre la licencia en O Xufre: “De non dala, acababamos todos no xulgado”

El gobierno local de A Illa dio licencia de obra a la controvertida nave de invernada en la zona portuaria de O Xufre por imperativo legal. No hacerlo, subrayaba ayer el alcalde, podría suponer que toda la junta de gobierno “rematase no xulgado por prevaricación”.





Iglesias se defendía ayer así preguntado por el último comunicado de Portos, en el que el ente público echaba sobre el tejado del Concello el balón de la responsabilidad sobre la futura nave, que tanta oposición vecinal ha levantado. Pero el ejecutivo local tampoco está dispuesto a cargar con esta culpa. El regidor contestaba ayer visiblemente molesto por la postura del organismo dependiente de Mar.





“Portos o que quere facer sempre é que o Concello faga informes favorables ás barbaridades que autoriza”, valoraba con dureza Iglesias. “Pero se as autorizan eles, que as asuman eles. Os concellos non temos por que asumir esas barbaridades”, insistía.





El regidor insiste en aclarar que lo que el Ayuntamiento dio fue una licencia de obra. En ningún caso una autorización al proyecto o una concesión con estos usos. De hecho, subraya que todo esto ocurre en suelo de competencia portuaria, no municipal. Y que no fue sino después de autorizados por Portos estos usos y cuando el Concello se vio empujado legalmente a dar licencia para las obras que presenta el promotor. Negar estas obras estando todo en regla hubiera sido actuar contra la ley, explica.





“Fastidiados”

Eso sí, el alcalde de A Illa no oculta el malestar del ejecutivo. “A lei di que obras están suxeitas a licencia. Outra cousa é que ao órgano que da esta licencia de obra, a xunta de goberno local, lle repatée dar unha licencia destas características”. Por ello, devuelve la pelota al tejado de la entidad portuaria gallega. “Eles tamén están fastidiados por autorizar isto”, opina, así que al menos pide que la Xunta y Portos “actualicen a súa lexislación”, que “nin sequera sabía canto tiñan que autorizar de alto que tiveron que ir a unha diposición transitoria”.





Así pues, centra la cuestión: “Que non lle busquen a volta. A autorización de ocupación é deles, o chan é deles”, aclara exigiendo que cada administración asuma el papel que tiene en este procedimiento.





Igualmente, defiende que los informes pedidos por el ente público al Concello no eran vinculantes, con lo que “daba igual o que nós dixeramos”.