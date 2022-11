Miles de flores llenan los cementerios de Arousa en recuerdo de los que se fueron

Arousa vivió en los cementerios la festividad de Todos los Santos, una cita en la que las familias aprovechan para llevar flores y visitar las tumbas y panteones de aquellos que ya no están. Una tradición muy arraigada que todavía sigue teniendo un gran seguimiento. La multitud que mueve esta fecha tan señalada se dejó notar ya días atrás en los mercados de flores que –como no podía ser de otra forma– también han sufrido las consecuencias de la inflación. De hecho ayer en los camposantos no se hablaba de otra cosa que de los precios que habían alcanzado tanto las propias flores como los centros y ramos confeccionados a propósito. Subidas importantes respecto a lo que se pagó el año pasado y aún más comparándolos con antes de la pandemia.





El trasiego en cementerios como el de Santa Mariña en Cambados o el de Rubiáns en Vilagarcía –así como en el resto de camposantos arousanos– ya empezó a vivirse durante el fin de semana con personas realizando tareas de limpieza y –también– con los más madrugadores dejando ya las flores en las tumbas. Otros todavía acudían ayer a primera hora a colocarlas. Eso sí, las visitas se espaciaron durante toda la jornada y así se podía ver en las entradas a estos camposantos, con una afluencia poco habitual en esas zonas en otra época del año. Y es que Todos los Santos –al ser festivo en toda España– es la fecha en la que los arousanos aprovechan para visitar los cementerios. Hoy se conmemora el Día de Difuntos, en el que muchos también acuden a los camposantos, pero en menor medida.





En aquellos cementerios de carácter municipal fueron los propios concellos los que dejaron sus instalaciones totalmente impolutas para las visitas que se esperaban. A estos se le suman los parroquiales –que son la mayoría– en donde son los propios fieles los que se encargan del mantenimiento. Una visita cada 1 de noviembre que ni logró frenar la pandemia del covid.