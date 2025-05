Que no exista una medida cautelar de prisión no quiere decir que la instrucción no siga su curso, que acabe habiendo juicio e incluso posteriores penas de prisión. El juzgado 2 de Vilagarcía dejó ayer en libertad a los siete detenidos que prestaron declaración tras la última redada. Pero el caso sigue, porque hay posibles delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal.