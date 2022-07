Micros abiertos, versión Concello

el momento tiene su gracia. El Concello de Meaño hacía un directo en Facebook de una de las verbenas en sus fiestas. Tras un barrido al público, la persona que graba aparta rápido la cámara y exclama: “Merda, joder. Sáeme Aspérez”. Quien no lo ha visto tan gracioso es el propio José Aspérez que, para quien no siga mucho la actualidad de este ayuntamiento, es el líder del principal grupo de la oposición. Ya pueden imaginarse... La cosa acabó colándose en el debate plenario. Like para que el community manager de Pedro Sánchez haga algún día algo parecido: “Mierda, joder. Me sale Feijóo”.