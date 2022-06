Una ola de solidaridad invade Meis para ayudar al pequeño Leo

El pequeño Leo Diz, que espera en Barcelona un trasplante de pulmón porque una enfermedad ultrarrara le impide respirar, precisa ayuda. Solo ha hecho falta mencionar le necesidad para que rápido se activaran todos los mecanismos de solidaridad para no dejar sola a una familia que espera con ansiedad un órgano compatible. A estas alturas pocos vecinos hay ya que no tengan en su armario, por lo menos, una camiseta con el lema “Sempre sae o sol”, rodeando un astro rey con cara de león que representa la lucha del joven Leo por superar la dolencia que le tiene momentáneamente apartado. Y el que no tiene camiseta luce una pulsera. El caso es que todo el municipio de Meis y ahora por extensión todo O Salnés se vuelca en ayudar a Leo Diz y a su familia. Bien. FoTO: Camisetas de apoyo a Leo I M. Ferreirós