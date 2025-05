No, no se trata de un suceso luctuoso ni mucho menos, sino de una expresión coloquial del alcalde de Vilagarcía durante una visita a Cortegada porque para él, no conocer la isla “es un crimen”. Y para que no se produzcan “delitos” de este tipo invitará a 600 personas a rutas guiadas por el paraíso natural para que disfruten de él y admiren su recién restaurada capilla. Sería un crimen no ir, la verdad.