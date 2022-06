O Son do Camiño se entrega a Dani Martín

Con la frase 'Qué caro es el tiempo' escrita en su chaqueta, el cantante Dani Martín viajó al pasado para hacer sonar las canciones de su antiguo grupo El Canto del Loco durante su actuación este sábado en O Son do Camiño, el plato fuerte de la jornada.





El vocalista madrileño empezó su concierto en el escenario Xacobeo con 'La suerte de mi vida', canción publicada por la banda un año antes de su separación en 2009 que hizo explotar al público. Le siguieron 'Volverá' y 'Son sueños', ambas también del grupo.





Tras los tres primeros temas, Martín hizo una pausa para recordar el accidente ocurrido el pasado sábado durante el montaje del escenario del festival del Monte do Gozo, en el que se vieron involucrados seis trabajadores y dos operarios resultaron heridos graves.





"Quiero dedicar el concierto a las personas que sufrieron el accidente durante el montaje del escenario, a la gente que curra y a todo el mundo que trabaja con seguridad, respeto y cariño", ha exclamado el artista; una declaración que arrancó una ovación por parte de las gradas.





El cantante interpeló a su público en numerosas ocasiones, tanto para explicar algunos de sus temas como para bromear con los asistentes. De hecho, pidió incluso disculpas a los campistas acampados en la Zona de Descanso por la prueba de sonido que realizó durante la mañana del sábado.





El momento más emocionante de la actuación llegó cuando el cantante madrileño recordó a su hermana fallecida por un infarto cerebral en febrero de 2009, a quien dedicó la canción 'Como me gustaría contarte'. "Cada día que pasa me acuerdo de ella, pero con una sonrisa en forma de recuerdo bonito", ha declarado el artista.





Ni la lluvia que empezó a descargar en el Monte do Gozo ya mediado el concierto consiguió mover a ningún espectador, que continuó coreando a voz en grito temas de la carrera en solitario de Dani Martín, algunos de sus últimos trabajos como 'No, no vuelve' o 'Portales', y otros ya convertidos en clásicos como 'Cero' o 'Dieciocho'.





El madrileño terminó de encandilar a su público con algunos de los himnos de El Canto del Loco como 'Volver a disfrutar' y 'Zapatillas'. Tanto es así que tuvo que volver al escenario hasta en dos ocasiones a petición de las gradas, convirtiéndose así en uno de los artistas más aclamados de la edición de este año.





Acabó abandonando el escenario --pasada ya la hora prevista para el final del concierto-- visiblemente emocionado y con gestos de agradecimiento, entre fuertes aplausos y gritos de 'Dani, Dani'.





El artista madrileño estuvo acompañado por el guitarrista Roberto Lavalle, el pianista Iñaki García, el guitarrista Paco Salazar, el bajista Carlos Bueno y el batería gallego Miguel Lamas, a quien se dirigió con cariño y al que otorgó protagonismo. Además, también estaba presente la cantante Cris Méndez, con quien interpretó a dúo la canción 'Por ahí cuentan'.





Si bien el ex líder de El Canto del Loco fue el protagonista del sábado, artistas como Rigoberta Bandini, Jason Derulo o Nathy Peluso consiguieron también arrancar ovaciones y hacer bailar a un público que, pese a la lluvia que empezó a arreciar pasada la media noche, demostró un apoyo sin fisuras a la primera edición post-covid del festival.