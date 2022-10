Xosé Ramón Gayoso e Xacarandaina, entre os galardoados cos Premios da Cultura Galega

Marica Campo, María Victoria Carballo-Calero, Melania Cruz, Música en Compostela, Xosé Ramón Gayoso, Manuel González, Xacarandaina e o programa Conciencia son os galardoados cos Premios da Cultura Galega 2022.

O xurado, presidido polo conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reuniuse este martes para distinguir aos galardoados nas categorías de Letras, Artes Visuais, Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Lingua, Patrimonio Culural e Proxección Exterior, respectivamente.

Tamén formaron parte o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; a comisaria do Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira; o reitor da USC, Antonio López; a coordinadora de Patrimonio e Bens Culturais presidenta do Consello dá Cultura Galega, Rebeca Blanco Rotea, e o académico da Real Academia Galega de Belas Artes Xurxo Lobato.

Así mesmo, foron membros profesionais da cultura como Zaza Ceballos, produtora audiovisual e galardoada en 2021; Elena Pardo, directora da Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, e Xosé Eduardo López-Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo.

Con estes galardóns, a Xunta distingue un ano máis a "excelencia creativa, a capacidade de intercambio, a experimentación e a proxección do panorama cultural" da Comunidade galega, así como o compromiso de proxectos, traxectorias e iniciativas que "enriquecen a realidade e a identidade cultural" de Galicia.

Perfís



María Pilar Campo Domínguez (O Incio, 1948), coñecida como Marica Campo, é unha das escritoras máis recoñecidas no panorama da literatura galega. Até a súa xubilación, exerceu como mestra, o que marcou a súa obra. En 1992 publicou o seu primeiro libro 'Após as portas do rostro' e recibiu distintos premios ao longo da súa traxectoria, como o Fiz Vergara Vilariño.

María Victoria Carballo-Calero (Ferrol, 1942), é historiadora da arte galego especializada en contemporánea, arquitectura e cidade. É catedrática emérita de Historia da arte na Universidade de Vigo e académica da Real Academia Galega de Belas Artes. Filla de Ricardo Carballo Calero, participa en varios padroados culturais e recibiu o Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo.

Melania Cruz (Lugo, 1983), actriz diplomada en Maxisterio pola USC e titulada en Arte Dramática pola ESAD de Galicia (2016), comezou na interpretación no teatro en 2004 e en 2012 foi unha das creadoras da compañía ilMaquinario Teatro. En 2016 recibiu o Premio María Casares polo seu papel en 'Xardín suspenso', do Centro Dramático Galego. Debutou no audiovisual en 2014, en 'A esmorga' e conta con premios como o Mestre Mateo á mellor actriz protagonista.

Os Cursos Universitarios Internacionais 'Música en Compostela' naceron en 1958 e levan a cabo un labor de preservación, coñecemento, formación e difusión do patrimonio musical, ademais do coñecemento dos autores e da música española no exterior. A súa creación foi iniciativa do mestre Andrés Segovia, apoiado polo diplomático José Míguez Morais, director xeral de Relacións Culturais do Ministerio de Asuntos Exteriores.

Xosé Ramón Gayoso (A Coruña, 1956), presentador de Televisión de Galicia, é un dos personaxes públicos máis coñecidos en Galicia da man do programa Luar. Licenciado en Dereito na USC comezou a traballar na TVG desde a súa inauguración en 1985. Presentou programas como Entre nós, Boa Noite ou Pensando en ti, entre outros. En 2017, recibiu a Medalla Castelao.

Manuel González González (Mazaricos, 1951), é filólogo e investigador de ampla traxectoria, é un dos intelectuais galegos máis relevantes do último século e a súa dedicación ao estudo e defensa e promoción da lingua galega fan del un alicerce fundamental na normalización do galego. É membro numerario da Real Academia Galega, coodinador científico do Centro Ramón Piñeiro e o académico correspondente da Real Academia da Lingua Vasca e do Institut d'Estudis Catalans.

Creada en 1978, a Asociación Cultural Xacarandaina acaba de celebrar o seu 40 aniversario e segue presente de forma moi intensa na actividade sociocultural da cidade da Coruña e de Galicia, como referente da recuperación e catalogación dunha base importante do legado artístico tradicional galego, con traballos de campo progresivos ao longo do catro décadas.

Pola súa banda, o programa de divulgación científica Conciencia, creado en 2005, é unha iniciativa articulada sobre a base de visitas de Premios Nobel a Galicia, co obxectivo de situar a capacidade creativa galega nos escenarios intelectuais máis exclusivos do mundo. Impulsado pola Universidade de Santiago de Compostela e con apoio do Consorcio de Santiago, após 17 anos de existencia ininterrompida, máis de 40 personalidades visitaron esta cita anual.