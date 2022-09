Abel Suárez, centrocampista de relumbrón para el Arosa

El Arosa presentó ayer al centrocampista canario Abel Suárez (Puerto del Rosario, 31 años), que llega procedente del Ebro de Segunda RFEF y avalado por una dilatada trayectoria en Segunda B, categoría en la que ha jugado casi 300 partidos. Se trata de un mediocentro zurdo de 1,88 metros de altura formado en el Tenerife, donde debutó en Segunda A, previo paso por los juveniles del Villarreal.



Abel coincidió con el técnico Luisito Míguez en el Pontevedra en la campaña 2016-2017, cuando los granates jugaron play-off de ascenso a Segunda A. “Este mercado de fichajes se me ha hecho complicado, tuve ofertas al principio, después estuve esperando y no me salía nada, por lo que contacté con Luisito, con el que suelo hablar mucho, y me comentó la posibilidad de venir aquí, por lo que no me lo pensé”, explica el futbolista, que también jugó en las máximas divisiones de Rumanía (ACS Poli Timișoara) y Finlandia (Honka), además de en una larga lista de equipos como Racing de Ferrol, Burgos, Guijuelo, Leganés, Linense, Badalona o Socuéllamos.



“El Arosa es un histórico de Galicia. Tenemos que estar con los pies en el suelo, pero tirar para adelante desde la primera jornada porque el objetivo del club es estar arriba e intentar ascender y para eso vengo”, dijo el canario en A Lomba, donde vio el partido del equipo juvenil, que empató 2-2 con el Coruxo, acompañado de su mujer y de su hija.



Aunque Luisito quería un central, la posibilidad de fichar a un jugador como Abel era una oportunidad que no podía dejar escapar. “Luis lo conoce bien y es un jugador que nos hace falta”, dijo el presidente en la presentación. La idea del técnico es utilizar a Brais Vidal en la defensa y a Abel como pivote defensivo. “He estado entrenando por mi cuenta, no es lo mismo que estar con el equipo, por lo que necesitaré un par de semanas para ponerme al ritmo de mis compañeros”.



Abel jugó el año pasado 25 partidos de liga en Segunda RFEF con el CD Ebro, que se quedó a las puertas del play-off de ascenso. “Jugué casi dos mil minutos, por eso se me hace extraño bajar de categoría, pero vengo con toda la ilusión sabiendo que la Tercera Gallega es complicada y hay nivel. Con Luisito en el Pontevedra hice uno de mis mejores años, y eso también influyó”. El canario se define como un “mediocantro posicional, me gusta tener el balón, dar equilibrio al equipo y tengo buen juego aéreo”.



El Arosa tuvo que esperar hasta que cerrase el mercado de Segunda RFEF para poder realizar sin duda uno de sus fichajes más diferenciales del mercado, que eleva su plantilla a 20 futbolistas, contando con el juvenil Hugo Losada.