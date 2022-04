Alberto Martín y Mantovani se reencuentran en A Lomba

El duelo del domingo en A Lomba entre el Arosa y el Móstoles supondrá el reencuentro entre Alberto Martín y Martín Mantovani, dos futbolistas que hicieron historia en el Leganés, donde compartieron capitanía en Primera División y jugaron juntos varias temporadas convirtiéndose en leyendas el conjunto madrileño. “Es un buen compañero de trabajo y amigo con el que tuve lla suerte de convivir cuatro temporadas en el fútbol”, explica el centrocampista del Arosa. “Seguimos dando guerra”, dice un Martín que deportivamente comenta “que gane el mejor y le daré un abrazo”.





A pesar de este reencuentro entre ilustres no habrá demasiado tiempo para la camadería, ya que los dos equipos están con el cuchillo entre los dientes por lo que hay en juego. “Estamos con mucha ilusión, que es lo que hay que tener siempre, y sabiendo lo que nos jugamos ante un rival que está muy necesitado como nosotros”, comenta Martín, que llevará el timón del Arosa en la medular.





Jugar en casa en medio de un ambientazo es “una fortaleza” para el extremeño, “tenemos que trasladar al campo todo lo que trabajamos durante la semana. Buscamos una victoria, la necesitamos y la merecemos. No vale errar más”. Alberto Martín sabe que no será fácil doblegar a los madrileños. “En su campoo sufrimos en nuestras carnes su potencial, cada partido es un mundo, solo tenemos que focalizar el trabajo en nosotros y a partir de ahí hacer al rival lo más pequeño posible”. En la ida el Arosa ganó 1-2 con un golazo de Cotilla, que se pierde el duelo. En aquella ocasión no pudo jugar Mantovani, que mañana capitaneará al Móstoles con su carácter competitivo. Pero el Arosa cuenta con “la unión de todos, equipo y afición” como antídoto para ganar esta final.