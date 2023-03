Análisis del Atlético Arteixo, rival del Arosa el domingo

Rubén García, periodista del DXT Campeón, analiza al próximo rival del Arosa, al que ha visto en directo varias veces esta temporada. Estas son siete claves que apunta sobre el Atlético Arteixo.

1. Capacidad para adaptarse a diferentes contextos. Probablemente es el equipo al que más sistemas diferentes le he visto. El 1-4-2-3-1 con Edu de mediapunta para buscar juego directo, el 1-4-3-3 con Óscar de único mediocentro defensivo, el 1-4-4-2 con Xavi y Otero en punta, el 1-4-4-2 en rombo, el 1-4-4-2 en cuadrado con Óscar y Fabio en la primera línea y Edu y Naya o Vituco en la siguiente, el 1-5-4-1 con Cuadrado por dentro y Vela e Iván en los carriles, y el 1-5-3-2.



2. Suele presionar alto. El Paiosaco, en uno de sus últimos partidos en casa, le hizo daño jugando a la espalda de sus centrales, que no son precisamente rápidos.



3. Alternativas en salida de balón. Tiene mecanismos para salir en corto, pero también en largo, sobre todo buscando a Edu, que suele caer a la banda derecha para tratar de prolongar. Es muy difícil ganar duelos aéreos a Edu.



4. No repite once casi nunca. Siempre introduce alguna novedad aunque los resultados sean positivos para mantener en alerta y enchufada a la plantilla.



5. Equipo muy intenso. De eso se encarga Juan Riveiro desde la banda activando continuamente a todos sus jugadores y dando instrucciones.



6. Mejor en balón parado ofensivo (con varias jugadas, algunas con saques en corto, pases rasos al área con aclarados) que en el balón parado defensivo. Los porteros no dominan ese tipo de acciones y, dependiendo de la alineación, le falta altura.



7. Vela, en un estado de forma sensacional. Es el jugador más desequilibrante del equipo a pesar de jugar de lateral, al menos en los partidos que le he visto en 2023.