“Este ano foi difícil debido á conciliación familiar, laboral e deportiva”

La ciudad croata de Metkovic acoge desde mañana y hasta el domingo el Campeonato del Mundo de piragüismo en el modalidad de Maratón, en el que Tono Campos tratará de agrandar aún más su extraordinario palmarés internacional en la disciplina. A sus 39 años, el grovense llega a Croacia con 25 medallas colgadas de su cuello en Mundiales, a las que que hay que sumar 16 en Europeos. Las dos últimas en la cita continental llegaron hace unos meses en Poznan (Polonia), donde fue campeón de Europa en C1 y bronce en C2 junto a su compañero del Club Breogán Diego Romero.

Campos remará el sábado el C1 y el domingo el C2 junto a Romero en Metkovic, donde ya fue campeón de Europa hace seis años. La leyenda mundial de la larga distancia habla de sus sensaciones previas al Campeonato del Mundo, con el que se cierra la temporada. “Teño boas sensacións, estivemos facendo un bo traballo toda a temporada e especialmente este último mes, agora falta chegar ao día e non ter mala sorte”. Y es que tanto en la salida como en cualquiera de los porteos siempre existe el riesgo “dalgún tropezón” que eche por tierra sus opciones en la regata. Las medallas estarán caras en Metkovic. “Todo o mundo trata de chegar ao Campionato de Mundo na mellor forma posible”.



Campos, que es Policía Nacional en la comisaría provincial de Pontevedra, da nombre al pabellón de deportes náuticos de O Grove. Todo un reconocimiento a su carrera deportiva que sigue alargando pese a las dificultades que se van sumando año tras año. “Esta temporada foi especialmente difícil debido á conciliación familiar, laboral e deportiva”. Tono tiene dos hijos y su pareja también trabaja. “Non foi doado, pero poidemos facer unha boa preparación e esperemos que se demostre no Campionato do Mundo como xa demostramos no Europeo ganando o C1 e conseguindo o bronce en C2 nunhas circunstancias moi difíciles”. El breoganista mantiene intacta su ambición y voracidad. Ya ha sido campeón del Mundo en C1 en Roma (2012), en Oklahoma (2014), en la localidad portuguesa de Vilaverde (2018), en Shaoxing (China) en 2019 y el pasado año en en Vejen (Dinamarca), donde también se impuso en C2. Pero no mira hacia atrás, sólo piensa en volver a subirse al podio. “O obxectivo é loitar por revalidar os títulos”.



A partir del jueves comienza el Mundial, en el que la representación arousana será amplia. Iván Alonso (As Torres) remará en C1 Maratón Corto. Brais Sánchez (Rías Baixas-Náutico de Boiro) en K1 sénior. Joaquín Iglesias (Rías Baixas-Náutico de Boiro) en K1 Sub 23. La grovense Tania Álvarez (Breogán) competirá en K2 sénior junto a Tania Fernández (Kayak Tudense). El cuntiense del Breogán Diego Romero tomará parte en la prueba de maratón corto de canoa sénior, además de en la prueba larga al igual que Tono Campos y junto a este en C2. Samuel Ares (As Torres) competirá en C1 Sub 23, y su compañero de club Íker Rey lo hará en la categoría júnior invidual de canoa. Roque Manuel Araújo (Náutico de Pontecesures) disputará el Mundial en C2 júnior junto a Jaser Antonio Silva (Breogán), mientras que Nerea Novo (Náutico Pontecesures) remará el C1 sénior maratón corto, el C1 sénior y el C1 júnior, en el que también compite su compañera Candela Romero. l