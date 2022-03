El Arosa anima a la afición a volcarse con Ucrania

El Arosa continúa creando iniciativas para ayudar a la población ucraniana y el próximo partido de los vilagarcianos contra el Avilés (domingo, 17:00), será una nueva oportunidad para demostrar la solidaridad tanto del club como de toda la sociedad arousana. Varios puntos de recogida serán instalados en las puertas de acceso a A Lomba, donde se podrán entregar productos necesarios.



Según explicó ayer en rueda de prensa Rodrigo Lojo, director general, entre los materiales que más urgen están los de protección contra el Covid-19 tales como mascarillas, guantes desechables o geles desinfectantes, pero también medicamentos antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Asimismo, son bien recibidas vendas, gasas, apósitos, algodón, tiritas, esparadrapo, alimentos, ropa de abrigo y productos de higiene personal.



Lojo hizo un llamamiento a los ucranianos residentes en Vilagarcía, Arousa y toda Galicia para que acudan a A Lomba el domingo, ya que se realizará un homenaje a su país, personalizado en Svitlana Kanevska, ucraniana afincada en Vilagarcía desde hace más de 20 años. Ella estará en el palco de autoridades durante el partido. Todos los ucranianos que acudan, tan solo presentando su DNI recibirán entradas gratuitas. Por último, animó a los arosistas a colaborar con la asociación Aga-Ucraína, ya sea mediante donativos o proporcionando vivienda a refugiados.









“Sociedad noble”





Svitlana Kanevska, “Lana”, estuvo presente en la rueda de prensa de ayer y quiso expresar la “suerte” de haber encontrado “mucha gente maravillosa en mi camino, como Ramón García (vicepresidente del club, presente también ayer en el acto), y su familia, que desde el principio me brindaron apoyo a mí y a mis hijos”.



Kanevska también tuvo palabras de agradecimiento para Manolo Abalo “por este gran gesto de solidaridad de dedicar el partido a mi pueblo. Me siento orgullosa de formar parte de una sociedad tan generosa, grande y noble”. Además, pidió a sus conciudadanos de Vilagarcía y alrededores que acudan al partido del domingo, para finalizar subrayando que “Galicia también tuvo su historia de emigrantes y por eso tiene el gran corazón de comprender al emigrante que se va fuera de su país por necesidad, no por gusto”.









Entrada para socios





Por último, Manolo Abalo señaló que “haremos todo lo posible para que seamos solidarios y que haya la máxima gente el domingo para darles todo lo que se merecen por defender a su pueblo. Gracias a todas las empresas que participan en esto”. El domingo, además, cada socio que compre una entrada podrá recoger otra para un acompañante.



Cabe recordar que desde el pasado lunes se están recogiendo productos de primera necesidad tanto en la sede del club como en Ofimática Arosa y la escuela infantil Garabatos. Todo ello será enviado a Polonia gracias a la colaboración de la empresa vilagarciana Fundiciones Rey, que gestionará la logística.