El Arosa hizo aguas en Llanera en el primer cuarto de hora

UD Llanera 3-0 Arosa





El Arosa cayó derrotado ayer en Llanera por 3-0 en un partido que se decidió en un primer cuarto de hora para olvidar de los visitantes. No entró bien al encuentro a nivel defensivo el equipo de Jorge Otero en el pequeño campo Pepe Quimarán y lo pagó muy caro. Encajó dos goles en apenas unos segundos en los minutos seis y siete. Y recibió la puntilla al cuarto de hora. Un inicio sorprendente que fue una losa pesadísima en las opciones de puntuar de los visitantes, más si cabe después de que no lograsen concretar ninguna de sus ocasiones en la primera parte para reducir distancias. En la segunda no tuvieron capacidad para reaccionar y el partido languideció hacia una derrota que le deja en una situación comprometida tras una jornada en la que muchos de sus rivales por la permanencia consiguieron ganar.





El primer cuarto de hora fatídico. Los locales tuvieron una gran efectividad en sus llegadas y eso condenó al Arosa en el pequeño Pepe Quimarán. Y eso que los visitantes fueron los primeros en avisar con una ocasión de Luismi a los dos minutos. Recibió un pase de Nuño pero no pudo salvar la salida del portero Luis Del Río, que estuvo muy bien en la primera parte. El Arosa dio desde el primer momento una sensación de fragilidad e inseguridad defensiva. De hecho a los cuatro minutos tras varios rechaces en una acción de saque de banda la UD Llanera perdonó el 1-0 en un mano a mano de Vity que salvó Manu Táboas.





En una falta a la altura de medio campo a los seis minutos llegó el primero de los locales, que dio inicio a la pesadilla para el Arosa. El balón fue al segundo palo, donde tocó de cabeza haciendo valer sus centímetros Amadou por encima de Pedro García, el balón llegó al central Arango, que maniobró de tacón con bastante habilidad pese a su envargdura en un espacio reducido, sirviendo un pase al área pequeña que

remató al fondo de la red a placer Mundaka.





Nada más sacar de centro el Arosa recibió otro mazazo. Ross falló en el despeje y el balón le cayó fuera del área a Amadou, que se sacó un disparo potente que sorprendió a Táboas colándose a media altura pegado al poste izquierdo. En un abrir y cerrar de ojos el Arosa se vio 2-0 abajo.





Trató de dar respuesta en una llegada de Luismi por la izquierda, cuya tentativa de pase cortó un defensa. Al cuarto de hora llegó el 3-0 en una gran acción por la izquierda con pared entre Keita y Mundaka, pase perfecto al punto de penalti de este último y control y disparo por arriba del escurridizo Martín Pérez que sorprendió a Táboas.





Con 75 minutos por delante el Arosa tenía el partido prácticamente perdido. No le quedó otra que irse hacia arriba en busca de un gol que le metiera en el partido. Intentó combinar y llegar, sobre todo por banda izquierda y con Mon muy activo en la creación. El Arosa tuvo ocasiones, pero se topó con un portero local muy inspirado. En el minuto 19 Miguel Del Río realizó dos grandes paradas a disparos abajo de Beda, desde dentro del área, y de Mon, desde fuera. La más clara de los arlequinados, ayer de azul, llegó superada la media hora. En un buen pase filtrado por Mon a Julio, con centro atrás al corazón del área pequeña y remate en el primer palo de Beda que se marchó pegado al segundo por muy poco.





El Arosa lo siguió intentando hasta el descanso, pero no acertó. Ni Nuño a la salida de un córner sacado por Mon en jugada de pizarra, ni Cotilla con un centro chut que se fue envenenando y casi soprende al portero local. El Arosa se fue al descanso con una misión prácticamente imposible para la segunda parte.





En la reanudación la UD LLanera salió ya más replegado. El técnico Jorge Otero hizo un doble cambio dando entrada a Javi Fontán por Ross, por lo que Piay pasó al centro de la defensa, y Jorge Fajardo por Julio, intentando reactivar a su equipo, con bastante menos fuelle que en la primera parte. El Arosa en la segunda parte se encontró muchos problemas para progresar y encontrar espacios. Además fue la UD Llanera la que mejoró con la entrada de Romaric y Sampedro, que presionaron bien el inicio del juego de los visitantes. Los minutos fueron pasando sin que el Arosa fuese capaz de generar ocasiones y el juego cada vez se fue nivelando más y apenas se llegaba a las áreas.





El Arosa entró en el último cuarto de hora con la sensación de no poder meter mano a su rival, que parecía estar más fresco, animado por el marcador tan favorable. Un disparo cruzado de Porrúa y una falta frontal lanzada por Mon contra la barrera fueron las tímidas aproximaciones del Arosa hasta que que en el minuto 85 tuvo la mejor el equipo de Vilagarcía en la segunda parte en un centro desde la izquierda de Porrúa que remató desviado Luismi. Fue de las pocas ocasiones que generó un Arosa ya con escasa convicción, lastrado por la diferencia en el marcador y bastante desdibujado.





La derrota en esta jornada vino acompañada por las victorias de Coruxo, Arenteiro y

Marino, además del propio Llanera, por lo que se aprieta mucho la lucha por la permanencia. El Arosa no tendrá tiempo para lamentarse tras el varapalo sufrido ayer en Asturias, ya que el miércoles a las 20 horas visita al Arenteiro en partido aplazado correspondiente a la 18ª jornada. Solo hay 3 puntos de diferencia entre ambos equipos.





Jorge Otero pierde por sanción a Alberto Martín que, lesionado muscularmente, entró ayer en el tiempo de aumento en Llanera para forzar la quinta amarilla. La recibió al introducirse en el terreno de juego antes de que abandonase el campo su compañero. Martín apenas se movió después. Su lesión ya le impedía jugar el miércoles contra el Arenteiro y será muy difícil que pueda recuperarse para el duelo del sábado en A Lomba ante la Segoviana. Al Arosa le esperan otros dos partidos cruciales esta semana.