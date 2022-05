Arosa-Móstoles: Ganar para seguir con vida

“Xogámonos o todo polo todo”, así define Luisito Míguez el partido más importante de la temporada del Arosa esta tarde en A Lomba ante el CD Móstoles (17 horas). Es una final. Los locales necesitan imperiosamente una victoria porque están en descenso y la liga se acaba. Restan tres jornadas y los madrileños, que ocupan puesto de play-out, les aventajan en 3 puntos.





Se agota el margen de maniobra, pero lejos de sentirse presionados por la situación, en el vestuario arlequinado existe la convicción de que esta tarde pueden sacar el partido adelante y encarar las dos últimas jornadas con otra perspectiva. Se espera un gran ambiente en A Lomba, una vez que la directiva ha declarado el partido como “jornada de puertas abiertas”, por lo que el público podrá acceder libremente al estadio sin necesidad de retirar entrada. El Arosa realizó un llamamiento a la ciudad, sobre todo al resto de clubes, y han sido varios los que contestaron a la invitación envíada y estarán hoy representados en A Lomba.





El Móstoles, que llegó ayer tarde a Vilagarcía y se ejercitó en A Pelada, también afronta el duelo como una cita decisiva. Luisito dice que es un rival “súper poderosos, con futbolistas de moitísimo nivel que xogaron en Segunda División, todo o mundo pensaba que ía a pelexar polos postos altos da clasificación, pero por circunstancias están ahí con nós”. El técnico de Teo tiene la baja por sanción de Cotilla. Durante la semana realizó varias pruebas al respecto. En solo dos partidos ya ha manejado diferentes sistemas, por lo que a lo largo del de hoy podría también realizar modificaciones. “Temos un plan de partido e é primordial estar ben na definición porque estou convencido de que o equipo vai a dar un nivel altísimo”.





Jugar en A Lomba con un ambientazo un partido que es una final no representa una carga adicional para los jugadores, según Luisito, al contrario. “Quedan 270 minutos de liga e temos que morrer no campo, non nos queda outra. Hai que apartar os nervos e saír ao campo e xogar ao fútbol dentro dun rigor táctico”. El propio Luisito reconoce que pagaría lo que no está escrito por poder jugar él mismo un partido como el de esta tarde. “Mellor escenario non poden ter”.





La gran amenaza del Móstoles es el delantero Álvaro Sánchez, que lleva 16 goles. “É un futbolista dun nivel altísimo. Temos que ter unha vixianza especial sobre el”. Luisito durante estas semanas al frente del Arosa está haciendo mucho hincapié en el aspecto defensivo, trabajando en los entrenamientos mucho a nivel táctico en ese apartado. El entrenador espera que su equipo mantenga la concentración y minimice errores, a la vez que se muestra más resolutivo en ataque, donde está incrementando sus estadísticas de remates a portería.





La victoria ayer del Langreo ante el Compostela por 2-1 obliga más si cabe a ambos equipos en la tarde de hoy, ya que el Arosa se queda en estos momentos a 6 puntos con el goleaverage perdido de los asturianos, mientras que el Móstoles está a 3 del Langreo, a que recibirá la próxima semana. El resultado de ayer obliga más si cabe a un Arosa.