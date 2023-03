El Arosa presiona al Fabril

El Arosa mantiene el pulso con el Fabril. El equipo de Luisito derrotó ayer al Silva con goles de Brais Pedreira y Hugo Losada y se mantiene a dos puntos del líder a falta de cinco jornadas. Fue una victoria justa, pero sufrida porque los coruñeses en la segunda parte dieron algún susto después de racanear toda la primera. El Arosa encontró el gol cuando mejor estaba su rival mediado el segundo tiempo. En una segunda jugada de balón parado. Ya en el tiempo de aumento a la contra llegó la sentencia para deleite de una afición entregada a la causa.

Luisito no pudo contar con el juvenil Fer, con fiebre, por lo que echó mano de otros dos canteranos, Redondo y Dani, para completar la lista. El Arosa, con Fajardo y Losada como novedades en ataque en el once, salió a por el partido ante un Silva que se limitó a defender y a esperar en su campo en la primera parte. Los coruñeses se plegaron y solo apretaban en campo propio, dejando al Arosa iniciar a placer. El equipo de Luisito salió enchufado y lo cierto es que en los primeros minutos tuvo opciones de ponerse por delante. Fue un dominio absoluto, combinando bien por dentro con Vidal y Abel Suárez y llegadas por banda derecha con Pedreira. Los locales lanzaron numerosos córners. Fue un acoso sin derribo.

Un lanzamiento de Brais Pedreira al lateral de la red de zurda y un remate de Carús de cabeza a la salida de un córner, que se fue fuera pegado al poste, fueron las opciones más claras. Aunque las llegadas no cesaron. Mediada la primera parte el Silva ya consiguió atascar más los ataques del Arosa. El plan visitante no se modificó en el primer tiempo, renunciando prácticamente a desplegarse a campo contrario, con Rodri muy aislado en ataque.

En los últimos minutos se activó de nuevo el Arosa en la faceta ofensiva, cerrando el primer tiempo con otra ocasión. Una gran jugada combinativa de izquierda a derecha, con taconazo de Hugo Losada y disparo de Brais Pedreira con la izquierda que se perdió fuera. Al descanso, el plan del Silva de hacer el partido largo había tenido éxito hasta ese momento.

El juvenil Hugo Losada y el veterano Antonio tuvieron un bonito duelo intergeneracional / Gonzalo Salgado



La segunda parte comenzó igual. El Arosa atacando y el Silva esperando. Losada tuvo la primera local en un remate de zurda desviado, tras ganarle la acción al veterano Antonio, que ya jugaba en la categoría cuando el catoirense no había nacido.

En su primera aparición en el partido en área local, en el minuto 56, estuvo a punto de marcar el Silva. En un centro al segundo palo que tocó Táboas y acabó disparando Rodri Parafita por encima del larguero. Esta primera oportunidad visitante provocó que Luisito moviese el banquillo con un triple cambio, dando entrada a Sandá, Iñaki y Julio. El Arosa pasó a defensa de tres centrales, pero eso no evitó que el Silva siguiese creciendo en ataque en el partido, cada vez con más presencia en área de Táboas. Rodri Alonso avisó con un remate en carrera con la izquierda que se fue alto, mientras al Arosa le empezaban a poder las prisas y las imprecisiones. Luisito modificó el sistema de nuevo, pasando a defensa de cuatro mediada la segunda parte. Fueron unos minutos de ajustes y desconcierto en los locales que a punto estuvieron de aprovechar los coruñeses en otra ocasión de Rodri, que no acertó en área pequeña ante un muro llamado Manu Táboas.

El partido había cambiado, pero fue entonces cuando el Arosa consiguió abrir la lata en el minuto 70. En su enésimo córner. Brais Pedreira, en segunda acción, metió un centro chut cerrado con la zurda que cruzó el área pequeña entre una nube de jugadores y acabó en el fondo de la portería sorprendiendo a Ríos. El gol espoleó al Arosa, que se activó en ataque tras robos en mediocampo y comenzó a generar ocasiones para sentenciar. La primera de Julio con un disparo abajo la salvó Ríos. Javi Bardanca movió el banquillo dando entrada a Isaac y Antón Garda para dar un paso adelante. La segunda del Arosa fue un disparo de Sandá que envió a córner el propio Ríos.

El Silva achuchó en los últimos diez minutos, metiendo balones al área y empujando con acciones a balón parado. Bardanca introdujo a Fuiza para intentar empatar en este tipo de situaciones. Joao Paulo, tras control de pecho y remate de volea, tuvo la mejor en el tramo final de los visitantes, pero atrapó Táboas, que volvió a aparecer cuando lo necesitó su equipo y de nuevo echó el candado en A Lomba.

En el 91 con espacios el Arosa sentenció el partido. Condujo Julio por la izquierda, se desmarcó Iñaki por delante y sirvió el pase de la muerte que solo tuvo que empujar al fondo de la red el juvenil Losada en su tercer gol en liga. Un gol muy celebrado en la grada.

El Arosa sigue presionando al Fabril. El pinchazo del Bouzas, que empató ante el Alondras, vuelve a reducir la lucha por el título a un duelo entre el filial y los arlequinados, que espoleados por su afición van a pelearlo hasta el final. La próxima semana el Arosa visitará al Arteixo, mientras que el líder jugará en Redondela ante un Choco que está virtualmente descendido.

Brais Pedreira, que abrió la lata con un gol de zurda, pugna por el balón con Rodri Alonso / Gonzalo Salgado

Ficha técnica

Arosa sc: Manu Táboas, Santi (Iñaki, min. 58), Carús, Martín, Cotilla, Brais Vidal, Abel Suárez (Julio Rey, min. 58), Brais Pedreira, Jorge Fajardo (Javi Sandá, min. 58), Borja (Álex, min. 83) y Hugo Losada.

Silva: Ríos, Prieto (Joao Paulo, min. 79), Nico Manteiga, Antonio, Rodri Parafita (Fuiza, min. 85), David García, Máquez (Antón Garda, min. 74), Álvaro Rey (Isaac, min. 74), Marcos Gómez, Álex Lorenzo (Josito, min. 85), Rodri Alonso.

Gol: 1-0 Brais Pedreira (min. 70); 2-0 Hugo Losada (min. 92).

Árbitro: Extremadura Hernández (Vigo). No mostró tarjetas.

Incidencias: Jornada 25. A Lomba. Unas 850 personas.