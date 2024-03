El Arosa quiere dejar atrás al Silva en la lucha por el play-off

El Arosa juega esta tarde a las 16 horas en A Lomba ante el Silva un partido importante para empezar a esclarecer la lucha por el play-off. Los locales aventajan en dos puntos a los coruñeses, cuyo objetivo y presupuesto están muy alejados de los del Arosa. El equipo de Luisito tiene la oportunidad y prácticamente la obligación de no fallar en casa para dejar a 5 puntos y golaverage a un Silva que sigue mirando hacia abajo, preocupado únicamente por conseguir la permanencia.



El Arosa viene de empatar sus dos últimos encuentros ante Lugo B y Estradense. Luisito reconoce que lo sucedido en A Estrada “fue un varapalo después de una primera media hora inmaculada”. El Arosa no estuvo bien en la segunda parte y lo pagó caro tras hacer lo que más le cuesta, el gol. Los números del Arosa esta temporada son peores que los de la pasada, cuando en 23 partidos llevaba 45 puntos. Ahora suma sólo 36 y fuera de casa es el noveno de la clasificación en puntuación. Pese a estos datos, el entrenador está satisfecho. “Nosotros lo estamos haciendo muy bien, pero también hay otros equipos que lo están haciendo muy bien”. Con el pinchazo del Alondras ayer ante el colista Arzúa (0-0), el Arosa puede afianzarse en la tercera plaza. Mirar más allá de momento ni se plantea. “Hay dos equipos que están por encima de todos, pero nadie es invencible en esta categoría”.



Los coruñeses llegan con las bajas de Coba y Baldomar, pero recuperan a Trigo respecto al último partido. En los locales Iñaki Martínez regresa tras cumplir sanción. El estado del terreno de juego debido a la lluvia puede condicionar el partido. El técnico del Silva, Iván Sánchez, ya ha advertido que su equipo vendrá a defender en bloque bajo y salir a la contra. Una fórmula que no le ha ido mal hasta el momento fuera de casa, ya que sólo perdió en los campos de los dos primeros: Bergantiños y Celta C.



“Me gustaría jugar en un campo perfecto, pero cuando no se puede, no se puede. Sabemos como va a estar el campo y no vale la pena decir nada. Toca mentalizar a los futbolistas de que va a ser un partido duro contra un rival que compitió en los mejores campos y ante los mejores rivales. Sabe muy bien a lo que juega y están haciendo una campaña muy por encima de lo que se podía esperar. Hay jugadores que están a un nivel altísimo y hay que felicitarlos. El partido es difícil para todos”, sostiene Luisito, que tras los movimientos del club en el mercado de invierno maneja una plantilla con una decena de jugadores con experiencia en categorías superiores.



“Ahora quedan once finales y a partir del domingo es cuando se va a decidir la liga. La liga se pierde en los primeros diez partidos y se gana en los últimos diez. Esa es la realidad y mi teoría y el tiempo me da la razón. Estamos pagando muy caro el mal inicio de liga, nos costó muchísimo recuperar y ahora fuimos capaces de coger la tercera plaza y trataremos de no soltarla. Para eso hay que ganar al Silva, pero con hablar no haces nada. Tenemos que entrenar como estamos entrenando y hacer las cosas bien”.



Se espera más público en A Lomba respecto a los anteriores partidos pese a que se adelanta el horario habitual para evitar coincidir con el Real Madrid vs Celta televisado. Los socios han podido retirar durante la semana una entrada gratis para un acompañante. El club quiere que su afición y la ciudad empiecen a reconectarse con el equipo.