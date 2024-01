El Arosa quiere prorrogar hoy la sequía del Arteixo en casa

El Arosa visita esta tarde el campo de Ponte dos Brozos (18:30 horas) con el objetivo de prorrogar la racha negativa del Atlético Arteixo en su campo, donde todavía no ha ganado en lo que va de liga. Una oportunidad de sumar una segunda victoria consecutiva con la que afianzarse en el cuarto puesto y seguir acortando distancias con la cabeza.



El Arosa viaja a Arteixo con las dudas de Pacheco, que ya no jugó el pasado domingo por un problemas muscular, y de Borja, que también arrastra problemas físicos.



El técnico Luisito Míguez repite más o menos lo que viene diciendo en las últimas semanas. Su equipo llega bien a la cita y al rival lo considera un hueso. “El estado anímico el equipo está perfecto. Es un partido difícil. Allí lo pasamos muy mal la pasada temporada.

Es un equipo muy intenso, bien trabajado y muy bien entrenado. Hizo méritos suficientes para estar clasificado mucho más arriba de lo que están ahora mismo”. El Arteixo es decimotercero y, salvando las distancias, también le cuesta marcar y encaja poco como el Arosa.



Luisito está seguro que el equipo coruñés “va a estar mucho más arriba porque tiene potencial de sobra para estar en los puestos altos de la clasificación. Empezó mal y le está costando, pero no tengo duda de la calidad de sus futbolistas”.



Sobre la solidez defensiva que está mostrando su equipo esta temporada, ya que es el menos goleado de la liga y está entre los diez que menos encajan de entre todos los grupos de la Tercera RFEF en España, el entrenador de Teo dice que es un mérito compartido. “No es sólo del portero y de los defensas. Los de arriba son los primeros que trabajan. Cuando un equipo encaja tan pocos goles el mérito es siempre del bloque. Somos un bloque muy solidario, muy sólido. El sistema defensivo nos está saliendo bien, pero no nos podemos dormir porque en el momento que nos relajemos nos van a fundir”.



El Arosa quiere aumentar su eficacia rematadora, que es una asignatura pendiente. “Generamos muchísimo y materializamos muy poco. Si metiéramos el 30% de lo que generamos ganaríamos todos los partidos. Esa es la realidad. Vamos a seguir insistiendo en nuestro juego. Sabemos que los rivales nos pueden hacer sufrir, pero desde la humildad y desde nuestro trabajo táctico, trataremos de ganar los partidos”, dice Luisito.



En Arteixo se espera que mantenga el sistema con tres centrales. Habrá que ver si vuelve a acumular muchas piezas en ataque como contra el Somozas o por contra da entrada a algún centrocampista más, como Marcos Mella.



El Alético Arteixo tendrá que hacer cambios en su joven defensa, ya que no está por lesión el lateral Iván. Los coruñeses no darán facilidades y apostarán por no dejar espacios para que transite su rival. El Arosa debe demostrarse a sí mismo que es capaz de ganar en campos como Ponte dos Brozos para estar en disposición esta temporada de dar el ansiado paso de retorno a la Segunda RFEF.