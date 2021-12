El Arosa se redime en Móstoles con un gran Táboas

Móstoles 1-2 Arosa





El Arosa ganó ayer en Móstoles por 1-2 y alcanza la cifra de los 20 puntos. El equipo de Jorge Otero encontró redención en el campo del Soto a las dos dolorosas y polémicas derrotas en los derbis. Y lo hizo en un partido que fue una montaña rusa. Empezó bien, se adelantó pronto con un gol de Julio en colaboración con un defensa. Tuvo controlado el partido en la primera parte, pero sufrió mucho al inicio de la segunda, cuando el Móstoles le generó hasta cuatro ocasiones clarísimas. El portero Manu Táboas mantuvo a flote al equipo, hasta que en una contra, otra vez con polémica por una supuesta falta previa a Piay, los madrileños empataron con un golazo de Portilla. En la última media hora el Arosa logró capear el temporal y nunca renunció al triunfo, que encontró en un golazo de Cotilla a falta de un cuarto de hora. Esta vez el fútbol mostró su cara más grata al Arosa, que ganó en un campo difícil y se afianza en mitad de la tabla manteniendo un pequeño colchón sobre la zona de descenso.





Con solo 15 jugadores de la primera plantilla sanos debido a las bajas, el técnico Jorge Otero repitió once. El Arosa empezó con personalidad en el campo del Soto. El Arosa salió a manejar el balón y metió en su campo a un Móstoles que de inició no presionó avanzado. A pesar de que el césped no estaba en las mejores condiciones, el equipo de Jorge Otero consiguió mover el balón con criterio y buenas secuencias de pase. El equipo arlequinado obtuvo premio a su arranque. A los ocho minutos encontró el 0-1. Cotilla metió un balón al área que peleó Luismi, Julio Rey se adentró por el carril del diez y puso un centro chut que tocó en un defensa y se coló al fondo de la red. Por delante en el marcador el Arosa siguió igual durante el primer cuarto de hora, mientras el Móstoles no acababa de desplegarse en ataque.





Con el paso de los minutos el Arosa ya perdió el control del esférico, que estuvo más dividido, y poco a poco los locales fueron echándose hacia adelante. En el minuto 21 el Móstoles tuvo su primera ocasión. Fue en su segundo córner en el partido, rematado en el punto de penalti por Recalde con la cabeza excesivamente cruzado. Unos minutos después el árbitro valenciano señaló una falta muy protestada por los visitantes en la frontal del área. Fue al saque de una falta frontal. Javi Fontán además vio la tarjeta amarilla, que acarrea sanción por cumplir ciclo de cinco. Fueron unos instantes de despropósito, otra vez con el trencilla como protagonista. La falta directa golpeó en el rostro de Luismi, que cayó desplomado. El árbitro dejó seguir la acción y Julio Rey vio amarilla por recriminarle la jugada al colegiado.





El Móstoles a través del juego no consiguió inquietar demasiado, pero tuvo una ocasión en el minuto 36 muy clara para empatar. En un balón al área que no acertó a despejar Cotilla y le quedó suelto al goleador local Álvaro Sánchez, cuyo disparo en la frontal del área pequeña detuvo muy atento Manu Táboas. El Arosa acabó bien el primer tiempo, con más balón, aunque sin generar ocasiones. Por su parte el técnico local Víctor González tuvo que realizar un segundo cambio antes del descanso, ya que Romera no pudo seguir por lesión muscular, uniéndose a Paco Torres, que dejó el campo al principio del partido por una lesión en un tobillo.





En el descanso los locales hicieron un tercer cambio, con la entrada de Sanjurjo. El Móstoles fue otro en la segunda parte. Mucho más agresivo en su presión en campo contrario, lo que le dio réditos en forma de ocasiones. La primera, doble, fue clarísima. El Arosa reclamó una falta sobre Mon que el árbitro no vio. La transición la llevó Sanjurjo sobre Portilla, cuyo centro remató Álvaro Sánchez en posición inmejorable. Manu Táboas evitó el gol con una gran parada y en el rechace Irizo no acertó con todo a favor y remató contra un defensa. En el 55 los locales tuvieron la segunda. En un centro al área de Irizo, Sanjurjo metió el pie y el balón se estrelló en el poste. La tercera fue la minuto siguiente. El Arosa estaba desbordado. Portilla aprovechó un desajuste defensivo visitante para quedarse en el mano a mano ante Táboas, que detuvo sin problemas su inocente disparo.





A la cuarta fue la vencida en la segunda parte para el Móstoles. Eso sí, con polémica. Con el Arosa desplegado en campo contrario, Piay cayó derribado al lado del árbitro, que dejó seguir la jugada. Fue una contra, con el Arosa con muchos metros a su espalda. Sanjurjo metió un pase largo sobre Portilla, que le ganó la acción a Cotilla para adentrarse en área y poner el balón en la escuadra. Un golazo.





El Arosa intentó rehacerse, aunque en esos momentos los locales estaban desatados. Jorge Otero dio entrada a Nuño por un apagado Diego Diz. El Móstoles siguió llegando y tuvo una gran ocasión para el 2-1, en otro desajuste defensivo del Arosa, pero Álvaro Sánchez se topó con un Manu Táboas en estado de gracia. El Arosa consiguió bajar revoluciones al partido. Entró Pedro García y ayudó para lograrlo. El equipo de Otero frenó las acometidas locales, sin renunciar nunca a desplegarse en ataque. Julio y Cotilla lo intentaron siempre por banda izquierda. El lateral protagonizó el 1-2 en l 76. Se fue hacia campo contrario por el carril del diez y allí recibió un pase de Alberto Martín. Sergio Cotilla condujo unos metros y armó un gran disparo que se coló pegado al poste izquierdo de la portería de Tejero. Un golazo. El Arosa por delante en el marcador ya no se desquebrajó. Fue rearmándose con los cambios y salvo una salida en falso al segundo palo de Táboas que cabeceó fuera Álvaro Sánchez, los locales apenas le generaron ocasiones.





El equipo arlequinado se llevó la victoria después de un partido en el que supo sufrir en determinados momentos, amparado en un gran Manu Táboas, y en el que encontró fases de buenos momentos de juego con balón, con Beda muy participativo. Es su tercera victoria a domicilio, igualando la cifra de las que lleva como local. El domingo a las 17 horas despedirá el año 2021 ante el Leganés B en A Lomba. De nuevo con bajas, pero con la moral cargada tras la victoria en Móstoles, que reafirma la buenas sensaciones.