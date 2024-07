El Arosa SC anuncia su nueva equipación: vuelve el pantalón azul

El Arosa SC vuelve un año más a dejar en manos de sus socios una parte del diseño de la nueva equipación. La principal novedad es el regreso del pantalón azul, ya que en las últimas temporadas estuvieron con pantalón negro. Curiosamente, el color de pantalón con el que el conjunto arlequinado logró el ascenso en el año 2021, cuando decidieron volver a este Rafa Sáez, tras recordar que en los 80 se ascendió con este mismo.

De nuevo, los socios tendrán que votar hasta el domingo día 14. "Tras o éxito da iniciativa do ano pasado e a alta participación, os socios e socias do Arosa podrán volver a escoller o deseño da primeira equipación", dice el comunicado del club". "Ofrécense dúas opcións, ambas con pantalón azul. A diferenza é a cor do remate das mangas e do colo: na primeira opción isto é azul, mentres que na segunda é branco". Los socios podrán votar a través del enlace proporcionado por el club.