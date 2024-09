El Atlético Villalonga espera en San Pedro al Huesca con “motivación”

El Atlético Villalonga recibe hoy a las 18 horas, en San Pedro, al Huesca. Un duelo al que las de Edu González llegan motivadas después de haber sumado tres puntos en Asturias. “El equipo está bien, motivado. Las jugadoras quieren seguir sumando puntos y sobre todo, conseguir la victoria en casa ante nuestra gente”, comenta Edu González.

Lo cierto, es que enfrente tendrán a un rival del que no se podrán despistar, y es que el Huesca, a pesar de que todavía no haya conseguido sumar puntos, es uno de los conjuntos más reforzados de Segunda RFEF. “El Huesca tiene un equipazo, no hay que fiarse de su posición en la tabla. Mantuvieron la base y se reforzaron muy bien”, comenta Edu González.



“Lo importante será tener precaución. Ellas tienen un modelo de juego muy definido, con grandes jugadoras en la zona de finalización, que, como les dejes espacio y tiempo para pensar, te marcan gol. El Huesca ataca mucho y va a exigirnos mucho durante lo que dure el partido”, señala el técnico. Un duelo en el que todavía es duda Andrea tras sufrir un esguince en el último partido liguero.

“No sabemos aún si Andrea podrá estar. Tampoco estarán Sara Couso y Mery”. “Tendremos que cerrar bien las líneas y estar concentradas, porque al mínimo error te marcan. Esperamos poder llevar la iniciativa del partido”, recalca el entrenador.