Breogán y As Torres exhiben su potencial en el Nacional de Maratón

Zamora fue el escenario del Campeonato de España de Maratón, clasificatorio para el Mundial de la disciplina que se celebrará en la localidad portuguesa de Ponte Lima a finales de septiembre. El Breogán de O Grove y el Club As Torres de Catoira, con Kevin Longo como gran protagonista, tuvieron una destacada actuación consiguiendo varias medallas. Además As Torres estuvo entre los mejores por clubes.



El viernes se disputó el Nacional en la modalidad de Maratón corto, donde los representantes arousanos lograron seis medallas. Por parte del Club Breogán de O Grove se subieron al podio Tono Campos y Diego Romero, segundo y tercero en C1 sénior (3.800 metros), Tania Álvarez, segunda en K1 sénior, y Lara Remigio, que ganó en C1 Cadete. Por parte del Club As Torres, Xoana García ganó en C1 Sub 23 y Kevin Longo fue tercero en C1 Juvenil. El sábado se disputaron las pruebas individuales de Maratón, Kevin Longo fue segundo en C1 Juvenil, su compañero Íker Rey fue bronce en C1 Cadete, cuya prueba femenina ganó Candela Romero (Náutico Pontecesures) con Lara Remigio (Breogán), bronce.



En barcos de equipos, se subieron al podio en C2 Cadete Raúl Fernández y Jairo Zurita (As Torres) y Ángel Amarelle y Roque Araújo (Náutico Pontecesures) al ser segundos y terceros respectivamente. Kevin Longo logró su tercera medalla junto a Samuel Ares al ser segundos en C2 Juvenil, mientras que Tono Campos y Diego Romero ganaron la prueba absoluta de C2 por delante de Fernando Busto y Diego Miguéns (As Torres). Completó el botín de medallas para el Breogán Enrique Navas “Tite” al proclamarse campeón en PK2 sénior.







Barco Dragón, Trasona





Trasona acogió este fin de semana la III Copa de España de Barco Dragón sobre la distancia de 200 metros, en la que el Breogán estuvo representado por tres equipos, que lograron medallas en sus categorías.



Uxía y Yolanda Pallares, Mili Piñeiro, Belén Álvarez, Lola Rodríguez, Fatima Barreiro, Maite Galiñanes, Mari Fuentes, Rut Otero, Mari Serantes, Sonia Noya, Meli Vidal, Maika Aguiño, Lino Cacabelos, Antonio Devesa “Tolín”, Rufino Garrido, Félix Lamas, Rafa Radio, Fran Prieto y Eloy Triñanes fueron los breoganistas que lograron la plata en femenino veterano y en mixto veterano, y el bronce en la categoría de Open veterano. La propia Rut Otero se desplaza con la selección española de Barco Dragón al Campeonato del Mundo que se disputa desde el jueves al domingo en Racice (República Checa), donde habrá una amplia representación del Rias Baixas Náutico de Boiro: Adrián Mosquera, Pablo Silva, Diego Vidal, Jorge Alonso, Manuel Herbón, Ángel Paz, Jakub Mikolai, Cristian Silva, Antonio Linayo, Alberto Piñeiro, Sergio Pérez, Fabián Enrique, Jose Luis Ourille y Daniel Ces.