Cambados acoge los Campeonatos Gallegos de tenis de mesa por equipos de categorías formativas

El pabellón de Santo Tomé de Cambados acoge este fin de semana los Campeonatos Gallegos de tenis de mesa por equipos en las categorías prebenjmaín, benjamín, infantil, juvenil y sub 23. Se han inscrito un total de cuarenta equipos en las diferentes categorías, con presencia de clubes como Cidade de Narón, GAM, Monte Porreiro, Club de Mar de A Coruña, Dez Portas Lugo, Vilalba, Oroso o TM Pontevedra.



Nos habrá competiciónen las categorías Prebenjamín Femenino, Infantil Femenino y Sub 23 Masculino al no llegar al mínimo número de inscritos. Se instalarán un total de ocho mesas en el pabellón para desarrollar los partidos desde el sábado a las 10 horas. A lo largo de todo el día se pondrán en juego los títulos autonómicos por equipos prebenjamín, juvenil y alevín. Mientras que el domingo, también a partir de las 10 horas y en jornada de mañana y tarde será el turno de las categorías benjamín, infantil y sub 23. Ambos días a partir de las 19 horas se realizarán las entregas de premios. La entrada para el público en gratis.



Por otra parte, el Concello de Cambados TM ya conoce la sede de la fase de ascenso que disputará a Superdivisión. Será en San Sebastián los días 24 y 25 de mayo. Los partidos se jugarán en el Polideportivo de Bera Bera, bajo la organización del Club Atlético San Sebastián.